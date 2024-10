AUTORIDADES REALIZAN LLAMADO A LA CONDUCCIÓN RESPONSABLE Y ANUNCIAN REFORZAMIENTO DE CONTROLES DURANTE FIN DE SEMANA LARGO

​Un total de 90 accidentes de tránsito con conductores con consumo de alcohol se han registrado este año en la capital regional, cifra relevante que las autoridades de Gobierno y Carabineros llamaron a no aumentar durante este fin de semana largo.



En el marco de los operativos semanales de fiscalización vehicular que realizan en conjunto la seremi de Transportes, Carabineros y la Coordinación Regional de Seguridad Pública, se entregó un mensaje preventivo a conductores, considerando las fechas festivas que se aproximan.



El seremi de Gobierno, Andro Mimica; el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Rodrigo Hernández, la directora regional de SENDA, Lorena Guala y el comisario de la Primera Comisaría de Punta Arenas, capitán Sergio Castellón, detallaron el despliegue preventivo y de control que se llevará a cabo desde este miércoles, con el objetivo de evitar siniestros de tránsito.



“Nosotros como gobierno queremos el resguardo de todas nuestras vecinas y vecinos y vamos a estar trabajando con el intersector: Ministerio de Transportes, SENDA y Carabineros en todas las provincias para evitar que puedan ocurrir hechos que tengamos que lamentar durante este fin de semana largo. Venimos saliendo de un fin de semana extremadamente largo del 18 de septiembre, donde se vio una coordinación en los distintos puntos en cada una de las comunas que nos permitieron no tener que lamentar hechos que pudieron ser fatales”, manifestó el vocero de Gobierno.



La autoridad detalló que “al día de hoy llevamos 90 accidentes relacionados con la conducción y el consumo de alcohol. Tenemos que terminar con esto, y para eso vamos a seguir trabajando y poniendo a disposición todos los dispositivos de parte del Estado para poder hacer las fiscalizaciones, pero también el llamado es preventivo: la primera medida que se tiene que tener es el autocontrol y el autocuidado de quienes van a estar conduciendo, para cuidarse ellos mismos, pero también a sus familias”, enfatizó Mimica.



En tanto, el seremi de Transportes, Rodrigo Hernández afirmó que el despliegue de los equipos de fiscalización se reforzará durante los próximos días, pero que la primera responsabilidad es personal. “Vamos a tener distintos operativos, de diferente naturaleza, donde vamos a estar administrando y controlando el flujo de transportes y otras áreas, primero con la idea de mantener una fiscalización adecuada y, lo segundo, entregar un mensaje apropiado a las personas para que se cuiden, que se cuiden en familia. El llamado exprofeso es a que en familia o con los amigos vean quién maneja para que lleguen todos a salvo. Si no contamos con ese aporte, las leyes, las señaléticas, las fiscalizaciones nunca van a ser suficientes”.



El capitán Castellón profundizó en el alto número de accidentes de tránsito que se han registrado este 2024, llegando a 622, “de ellos en 90 casos el alcohol ha sido partícipe en los conductores, lo que equivale a casi un 15%, lo que es una cifra demasiado alta porque no solo se ponen en riesgo los conductores, sino que también a la familia y a terceros que no tienen ningún tipo de responsabilidad en el accidente, es más la irresponsabilidad de una persona que consume alcohol y conduce un vehículo porque puede tener consecuencias fatales, que afortunadamente no hemos tenido en la comuna. No obstante, debido a las fiscalizaciones van 162 personas detenidas por conducción bajo la influencia del alcohol y 11 personas detenidas bajo la influencia de sustancias psicotrópicas, lo cual va en aumento y debemos revertir. A la fecha se han efectuado más de 3.000 fiscalizaciones”, detalló el comisario de Punta Arenas.



Por su parte, SENDA tiene programado operativos del programa Tolerancia Cero con la ambulancia y Carabineros. “En este fin de semana largo vamos a reforzar nuestros controles preventivos. Quiero señalar además que hacemos un llamado al autocuidado y decir que el consumo de alcohol u otras drogas en la conducción, es un consumo de riesgo que afecta de distinta forma, los efectos son distintos en cada persona, dependiendo de la estructura física, de la edad, de la salud, de la alimentación, etc. entonces para nosotros es muy importante poder señalar que el consumo, es un consumo de riesgo”, subrayó la directora regional, Lorena Guala.



A la fecha SENDA ha efectuado 40 operativos, concretando más de 3.000 controles a conductores, donde la sustancia que se registra en su mayoría es el alcohol, y como una droga ilícita aparece consumo de cocaína.