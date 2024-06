“EL QUE BAILA PASA”: DOCUMENTAL CON REGISTROS VIRALES DEL ESTALLIDO SOCIAL SE ESTRENA EL 19 DE JUNIO EN PUNTA ARENAS

​Un ser del más allá vuelve a Chile durante 2019 encarnado en un trabajador que sueña con un estallido social. Ese es el particular punto de partida de “El que baila pasa”, un estallido viral, película documental que acompaña el viaje de un fantasma que recorre la nación e intenta comprenderlo a través de los celulares de las personas que graban lo que sucede a su alrededor.



Premiada como Mejor Largometraje Nacional en FICValdivia y en FICViña, la película dirigida por Carlos Araya Díaz y coproducida por María Paz González, es distribuida por Miradoc a lo largo del país y en Punta Arenas prepara su estreno el miércoles 19 de junio a las 19:00 horas en Cine Sala Estrella.



“Durante las primeras semanas del estallido, internet se saturó de videos hechos con celulares y me lancé a recolectar ese material de forma impulsiva, sin saber muy bien para qué”, detalla Carlos Araya Díaz, director, guionista, montajista y co-productor del largometraje. “Me di cuenta que estaba juntando un registro popular muy diverso con diferentes motivaciones y objetivos. Aparecía la violencia policial, la épica, pero también se colaban otros registros menos mediatizados que fueron cobrando mucha importancia para la película; ternura, humor y delirio”, señala.



“Creemos que a 5 años del estallido, la película nos permite mirar en perspectiva las formas que tenemos de pensar, de hablar y también de odiar y de amar”, comenta María Paz González, productora y co-guionista del largometraje. “Siento que es una película que invita a revisar con la distancia del archivo este momento de pasiones extremas que nos va a recordar siempre lo divididos que estamos y lo contradictorios que somos”, reflexiona.



“No es una película que busque explicar por qué sucedió el estallido, sino más bien busca volver a lanzarnos a esas imágenes que no sabemos si las soñamos o si fueron reales”, aclara Araya. “También creo que el público secretamente va a encontrarse una exploración sobre qué significa ser chileno y las formas inesperadas que tenemos para comunicarnos incluso en las peores situaciones de tragedia”, afirma el director, oriundo de Calama quién estrena su segundo largometraje tras “El viaje espacial” (2019).



La película, que recientemente fue estrenada internacionalmente en el Festival de Jenjou en Corea, estará disponible a través del programa Miradoc en salas de Arica a Punta Arenas a partir del 13 de junio.



“La memoria del estallido está en pugna y aún está en proceso de ser representada, sobre todo en un contexto que nos tiene tan atrapados, donde el sistema político y los medios usan el estallido con frecuencia para instalar un discurso que criminaliza las demandas ciudadanas. Creo que ‘El que baila pasa’ puede ayudarnos a refrescar la memoria y pensar los desafíos y las contradicciones de la democracia en el complejo escenario latinoamericano”, reflexiona su director.



Puedes ver su tráiler acá. Más información en miradoc.cl



SINOPSIS

Un ser del más allá vuelve a Chile durante 2019 encarnado en un trabajador que sueña con un estallido social. En medio de un país convulsionado se encuentra con conductores obligados a bailar, paredes rayadas con mensajes de humor y protesta, y con la violencia policial. Registros viralizados por internet que se entrelazan con la ficción para narrar las vivencias de un país polarizado que deambula entre el drama y el absurdo, la ilusión y el fracaso.



FICHA TÉCNICA

Dirección: Carlos Araya Díaz

Guión: Carlos Araya Díaz y María Paz González

Producción: María Paz González y Carlos Araya Díaz

Montaje: Carlos Araya Díaz

Música: José Manuel Gatica

Postproducción de imagen: Cristian Nawrath (Color Haus)

Postproducción de sonido: Roberto Espinoza (Sonamos)

Casa productora: María una vez

Producida en: Chile

Duración: 71 minutos



SOBRE EL DIRECTOR

Carlos Araya Díaz es director y escritor. Dirigió “El hijo pródigo” (2013), “El viaje espacial” (Largometraje ganador de la competencia nacional de Fidocs, 2019) y “El que baila pasa” (Largometraje ganador de la competencia chilena del Festival Internacional de cine de Valdivia y Festival intencionalidad de cine de Viña del mar, 2023). Co-realizó “Propaganda” (2014) y “Dios” (2019) del colectivo Mapa Fílmico de un país (MAFI). En paralelo ha publicado los libros de narrativa “Ejercicios de encuadre” (2014), “Historial de navegación” (2016) y "Población flotante” (2019). Se ha desempeñado como docente en áreas de guión, dirección y realización.



SOBRE LA PRODUCTORA

María Paz González es directora, guionista y productora chilena. Dirigió el documental "Hija" (2011) y debutó en la ficción con “Lina de Lima” (2019), estrenada en el Festival de cine de Toronto. Es co-guionista y productora de “El viaje espacial” (Carlos Araya Díaz, 2019), co-guionista del documental “Visión nocturna” (Carolina Moscoso, 2019) y productora del documental “Robar a Rodin” (Cristóbal Valenzuela, 2017). Desde 2011 trabaja desde Maria una vez, casa productora chilena dedicada al desarrollo de películas autorales.



¿QUÉ ES MIRADOC?

Miradoc es un programa de distribución de cine que estrena lo más relevante y contingente del documental chileno a lo largo de todo el país. Es organizado por la Corporación Chilena del Documental CCDoc y financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; y el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del mismo organismo.