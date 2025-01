BORIC POR FALLIDA COMPRA DE CASA DE ALLENDE: “NADIE ESTÁ BUSCANDO HACER NINGÚN TIPO DE NEGOCIO NI ENRIQUECERSE A COSTA DEL ESTADO”

“Al detectarse una incompatibilidad respecto de la estructura de propiedad de esa vivienda en particular se decidió detener la compra hasta que ese problema sea eventualmente solucionado, si eso no está solucionado, no se puede hacer la compra, porque en Chile las instituciones funcionan”, argumentó el Mandatario.

Desde la Región de Magallanes, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la polémica generada por la -fallida- compra de parte del Gobierno de la casa del expresidente Salvador Allende, que tiene a la ministra de Defensa, Maya Fernández, entre sus herederas.

Y es que luego de la ola de críticas que cayeron sobre La Moneda, el gobierno finalmente echó marcha atrás y anunció que la compra no se concretaría “debido a la actual estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del expresidente Allende, se ha determinado que no es posible concretar la adquisición de la residencia del exmandatario”.

Así las cosas, el Presidente Boric salió al paso de la polémica y aseguró que “nadie está buscando hacer ningún tipo de negocio ni enriquecerse a costa del Estado”.

“Al detectarse una incompatibilidad respecto de la estructura de propiedad de esa vivienda en particular se decidió detener la compra hasta que ese problema sea eventualmente solucionado, si eso no está solucionado, no se puede hacer la compra, porque en Chile las instituciones funcionan”, argumentó el Mandatario.

“Eso jamás lo permitiría y no tengo ninguna duda de la integridad absoluta de la familia Allende, por lo tanto, cuestionamientos de ese tipo me parece que escapan totalmente a la voluntad de resguardar el patrimonio y acá, como hemos dicho, las instituciones están funcionando, porque producto de lo verificado en el proceso se ha decidido detenerlo hasta que esto sea solucionado, y si es que no se ha solucionado, por supuesto que no se hará”, aseguró Boric.

Ministra Maya Fernández aborda polémica

Por su parte, la ministra de Defensa, Maya Fernández, también atendió a la prensa al ser requerida por la polémica, asegurando que “nosotros no queremos nada que vaya contra la ley”.

“Esto es un proceso que revisa el Ministerio de Bienes Nacionales (...) y como es un paso que tiene legalidad, pasos legales, ahí se está viendo cuáles son aquellas cosas que se tienen que cumplir, y el Presidente ha sido muy claro”, añadió.

Junto con ello, la titular de Defensa indicó que la casa no es solo de su propiedad. “Esto es una asociación. Desgraciadamente mi madre murió, me hubiera gustado que estuviera viva, por tanto, en ese sentido, ese sexto era de mi madre”, afirmó.

“Esto nunca ha sido oculto, siempre ha estado, además, en mi declaración de patrimonio, que todos pueden ver, y por tanto, es parte de lo que legalmente se está estudiando (...) El Presidente ha sido muy claro, nosotros no queremos nada que vaya contra la ley”, cerró la ministra Maya Fernández.

Fuente: latercera.com



​



​