CIENTÍFICO EXPLICA POR QUÉ ES TAN INUSUAL EL TERREMOTO QUE AFECTÓ A MAGALLANES

El terremoto de magnitud 7,6 grados Richter que afectó este viernes 2 de mayo a la región de Magallanes reviste características poco habituales, explica el director de Geología de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello, Cristóbal Ramírez de Arellano

“El terremoto es bastante particular porque ocurre en una zona donde no suelen ocurrir, que es la Patagonia, y más aún, dentro de la Patagonia tampoco había mayores registros donde ocurrió el terremoto de hoy. Básicamente, lo que ocurre en Chile es que la mayoría de los terremotos están asociados a la subducción de la placa de Nazca, hablamos del centro, norte y sur hasta, más o menos, Chiloé continental. En cambio, en la Patagonia, y para ser más preciso, al sur de la península de Taitao, donde se está subductando el punto triple entre tres placas tectónicas, la de Sudamérica, y dos placas oceánicas, que son la de nazca y la de Antártica. Al sur de ese punto, más o menos donde está Cochrane, Campo de Hielo Norte, se empieza a subductar la placa Antártica a una velocidad mucho menor de lo que lo hace la Placa de Nazca hacia el norte. Por lo tanto, suelen haber menos terremoto y de menor intensidad”, explica el doctor en Geología.

El profesor Ramírez recuerda que, de hecho, en la región de Magallanes los terremotos históricos que se conocen son escasos. El último gran terremoto es de 1949 y antes de eso hubo otro en 1800. El investigador de la UNAB y presidente de la Sociedad Geológica dice que a esos terremotos se los había asociado a otra gran falla que es una falla que corta el continente, Magallanes Fagnano, que es el lago que está en Tierra del Fuego.

Pocos registros

Ramírez de Arellano explica que esta es una falla que pone en contacto dos placas continentales, la Sudamericana hacia el norte y la placa de Scotia hacia el sur.

“El terremoto de hoy no ocurre en ese lugar, ocurre en un lugar donde no había registro de mayores terremotos, y esta es la misma zona de subducción que sigue hacia el sur, como hacia la Antártida, y después se transforma en otro tipo de falla que no es una falla en subducción, sino que es una falla transformante. Una falla donde ambos bloques no se meten uno debajo del otro, sino que se mueven rozándose. Estas fallas se denominan transcurrentes”, dice.

Información valiosa para la comunidad científica

El profesor Ramírez de Arellano explica que este sismo, por lo descrito antes, es muy interesante para la comunidad científica. “La escasez de sismos en la parte austral de Sudamérica no permite tener una visión muy acabada de cómo es la forma y de cómo ocurren los procesos y la periodicidad de estas grandes fallas, como lo es Magallanes Fagnano, que separa Sudamérica de Scotia y la zona de subducción, que en este caso ya es subducción de Antártica bajo Scotia. Por lo tanto, estos sismos permiten ir entendiendo cómo es la dinámica de esta estructura de la Tierra”.

