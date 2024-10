“LA CIUDADANÍA NECESITA EXPLICACIÓN, COMO EN UN CONGELAMIENTO DE TARIFA DE CINCO AÑOS, LAS TARIFAS SUBAN A ENERO EN UN 50%”

Para Avendaño, aquí las autoridades están al debe de un sincera explicación de esta abusiva alza en Magallanes, entendiendo que tanto las tarifas tanto de agua como energía eléctrica están reguladas, pero a qué se debe esta deuda, en 2019, en pleno estallido social, el Gobierno del entonces Presidente Sebastián Piñera aprobó la Ley 21.185, que congelaba las tarifas eléctricas para revertir el alza de 9,2% que tendrían los consumidores del nivel central las cuentas de la luz, no Aysén ni Magallanes que no están interconectados al sistema central, por lo demás no fue algo que solicito la ciudadanía lo que si bien fue bien recibido quienes tenían dificultades de pago de su consumo no sufran cortes de los suministros básicos y después cada usuario negociaba la forma de pago pero a la no aplicación de los cortes de suministro.

Según una tabla entregada por el Ministerio de Energía, el alza en la Región de Magallanes llegará a un 50% en enero del próximo año. Este incremento se realizará en tres tandas: en julio aumentará un 20%, en octubre lo hará en un 18%, mientras que en enero subirá un 12%, y donde quedan las tarifas reguladas para que suban en ese porcentaje en cinco años, espero las autoridades trasparentes esta situación cuando las tarifas regulas no son año a año si no cada cuatro años.

Esta aplicación de alza debería repercutir desde Arica a Puerto Montt que están interconectados al sistema central de energía y no Aysén ni Magallanes.

Esta deuda por irresponsabilidad del estado y no solicitado por la ciudadanía son quienes deben hacerse cargo y no la población y no seguir entregando mensajes de aumentos de subsidio para el 40% más vulnerable aquí los afectados somos todos los habitantes de país.

Autoridades no estamos disponibles de aportar para una deuda del nivel central, en Magallanes es imposible una deuda del 50% en cinco años de congelamiento, sentencio Avendaño.

