CÓMICA Y EMOTIVA GALA EN TEATRO MUNICIPAL CERRÓ LAS FUNCIONES DE LA X CONVENCIÓN DE CIRCO AL FIN DEL MUNDO

​La ‘Conve’ brindó tres jornadas de espectáculos, una veintena de talleres y culminó con un conversatorio sobre el estado del arte circense en Chile; en donde participaron representantes de las organizaciones Zancos por el mundo, Chaltumay circo infantil, Festín de la Risa y Circo del Sur. Además de la tarde de competencias, este domingo 14 de julio.



Gala Final en Teatro Municipal



Durante cuatro días se celebró la Décima Convención de Circo al Fin del Mundo en Punta Arenas. El encuentro, organizado por Circo del Sur, convocó a gran cantidad de públicos en todas sus funciones, las que finalizaron este sábado en el escenario del Teatro Municipal José Bohr. Con una gala que contó con números artísticos de lyra por María José Muñoz, parada de manos de Jorge Barría, malabares de Manuel Barría, cuerda lisa a cargo de Bastián Moreno, telas por Karin Marinkovich, hula hula por Valentina Ossais y suspensión capilar de Valia Eterovic, quien cerró las presentaciones.



La noche estuvo marcada por los peculiares anfitriones, Pinganilla, Petunia y Pitilla; tres payasos que aparecían entre cada número, con trucos que no son trucos, bailes ridículos, cantos operáticos y sorpresivas interacciones con los espectadores. Convertidos en moscas, Pinganilla y Pitilla se escondieron en las butacas para escapar de Petunia, que los perseguía con un matamoscas gigante… fue uno de los momentos que conquistó al público, junto con una rata de felpa que arrojaron a la gente y dejó a todos entre gritos, risas y un entusiasmo generalizado.



Carlos Muñoz Rivera (Pinganilla), Katherine Cisternas Collao (Petunia) y Felipe Godoy Basualdo (Pitilla) integran el Festín de la Risa, más que una compañía de payasos, una pandilla cómica -como ellos mismos se definen- que viajó desde la Región de Valparaíso para presentarse en la Décima Convención de circo al Fin del Mundo. Tras abrir la ‘Conve’ con su obra “Ayayai” el pasado jueves 11 de julio, y participar en el resto de las actividades del encuentro, tuvieron la misión de ser los anfitriones de la Gala Final, hito que pasará a la historia de Circo del Sur, ya que es primera vez que se celebra en el emblemático recinto municipal.



Julio Araya, público de la gala, expresó que lo más lindo fue “la energía que se puede formar entre todos los asistentes, y especialmente el grupo de chicos y chicas de Circo del Sur que hacen todo con demasiado amor, un arte que no se ve habitualmente entonces es muy, muy apreciable”. “Cada una de las personas que se presentó creó un espectáculo y una energía única, que es muy linda para los niños y para todos en Punta Arenas”, precisó.



Nancy Mancilla, quien asistió por invitación de su hija y debido a que sus nietos han estado participando en Circo del Sur y los ha ido a ver en varias ocasiones, expresó: “me parece una muy linda experiencia, que hayan podido conseguir el teatro municipal para presentar una actividad tan maravillosa, que le hace muy bien a la gente porque uno se ríe, disfruta de un lindo show, gente que se prepara mucho, sabemos que lleva muchas horas de entrenamiento para poder hacer lo que presentaron, así que muy bonito, muy agradecida y ojalá que esto se masifique”, enfatizó muy contenta la espectadora.



Conversatorio: El estado del arte circense en Chile

Carlos Muñoz Rivera, quien encarna al payaso Pinganilla, en la compañía Festín de la Risa, compartió su experiencia con la comunidad de Putaendo, localidad de la V Región de la cual proviene. Se refirió al positivo vínculo que han formado con la Escuela Gastón Ormazábal y la figura del encargado de UTP, quien tuvo la primera iniciativa de acercar el circo a los estudiantes. Esto para relevar la importancia del trabajo colaborativo; han logrado realizar un festival de artes cómicas, junto a la escuela han montado espectáculos, el circo La carpa del pillo, y un pasacalle con máscaras y disfraces de animales confeccionados por los mismos apoderados, entre otras actividades. Todo, aunando voluntades y siendo profesionales, pero no serios. Considerando el juego y el divertimento como pilares fundamentales para el desarrollo del circo y la misma comunidad.



Karin Marinkovich, directora de Circo del Sur y productora general de la ‘Conve’, compartió como fueron los inicios de la organización y lo difícil que fue en un comienzo por la falta de espacios, época en la que destaca la emblemática ex cárcel de Punta Arenas, que en su momento funcionó como centro cultural y albergó tanto a la actividad circense como a otras iniciativas artísticas. Cuando la idea de dedicarse al circo tomó fuerza, Karin comentó que el objetivo pasó a ser la descentralización del circo en la región y cómo trabajaron para llevar los espectáculos y talleres a comunas más alejadas.

Actualmente, como equipo, Circo del Sur ha logrado sostener un espacio físico ubicado cerca del centro de la ciudad, el cual se financia en un 65% a partir de las actividades del propio circo, además de proyectos. “La asociatividad es la clave”, dice Karin, quien se mostró agradecida por la instancia del conversatorio, en que muchas de las personas que hicieron posible la décima convención manifestaron su alegría, reflexiones y cariño por la realización de este encuentro.



La X Convención de Circo al Fin del Mundo se celebró del 11 al 14 de julio, de manera auto gestionada, con el trabajo voluntario de cerca de 40 personas que se sumaron desde sus distintas habilidades y profesiones. Y el aporte de empresas regionales como Secreto de la Patagonia, Olé tapas & copas, Casa Kanken, Qué leo librería, Rústico restobar, Patagonia Blend, Barbucho, restaurant La otra Avenida, Okusa restaurant & emporio, Butterfly Studio y Go padel. Un evento que, sin duda, da cuenta del estado del arte circense en Chile, desde la región más austral del país. Donde se deja en evidencia que la concursabilidad a fondos sigue manteniendo en la precariedad al sector escénico, pero que afortunadamente cuenta con una raíz comunitaria y amorosa, que responde a la necesidad de seguir levantando espacios para la expresión artística.







