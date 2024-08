CONSEJERO RODOLFO CÁRDENAS HACE UN LLAMADO A INVERTIR MUCHO MÁS EN MATERIAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES

​Este lunes, por once votos a favor y dos en contra, se aprobó en el Consejo Regional la entrega de más de 660 millones de pesos para la adquisición de equipos de seguridad personal para Gendarmería en la región de Magallanes. En el diálogo del proyecto se abordó la fuerte presencia del narcotráfico en los internos que se encuentran en las cárceles, situación a la que nuestra región no está ajena. En ese contexto, el representante de Tierra del Fuego hizo un llamado a invertir más en materias preventivas, tratamiento y control en temas de drogas, prácticas que se han ido dejando de lado con el paso del tiempo.



Equidad territorial para el destino de los fondos aprobados pidió el consejero fueguino, aludiendo que las instalaciones carcelarias en Porvenir cuentan ya con más de 30 años casi intactas, y aplaudió el poder invertir en la seguridad de funcionarios y funcionarias que ahí trabajan, aludiendo que espera que parte del equipamiento también llegue a la Isla de Tierra del Fuego.



En su intervención, Cárdenas enfatizó la importancia de mejorar la seguridad en las cárceles de la región para prevenir el ingreso de sustancias ilícitas. La aprobación de la implementación de medidas de seguridad, incluyendo elementos de protección personal para los funcionarios, fue recibida como un paso necesario. "Es fundamental que los funcionarios cuenten con la protección adecuada, especialmente dadas las condiciones en las que desarrollan su labor", señaló.



El consejero subrayó la alarmante estadística que indica que un 89% de los delitos cometidos por personas que se encuentran detenidas en los centros de detención preventiva están relacionados con infracciones a la ley 20.000, lo que subraya la gravedad del problema. "Es una preocupación seria que requiere un control más riguroso y acciones preventivas más contundentes", afirmó.



Cárdenas también hizo hincapié en la necesidad de que sectores como el deporte, la educación, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), que depende del Ministerio del Interior, y salud, se involucren activamente en abordar la problemática del consumo y la dependencia de drogas. "Debemos desarrollar un trabajo preventivo y de tratamiento más robusto en nuestra región, donde en algunos lugares esta labor está bastante abandonada", agregó.



El consejero lamentó la falta de iniciativas preventivas en el ámbito escolar, subrayando que en varias localidades de la región no existen talleres que promuevan hábitos saludables o que ofrezcan alternativas de actividades para los estudiantes. Además, destacó la necesidad de invertir en la infraestructura de las instituciones educativas y penitenciarias, especialmente en lugares como Porvenir, donde las instalaciones datan de los años 90.



"Es esencial que la inversión en seguridad vaya acompañada de un esfuerzo por eliminar las brechas existentes en la atención de los requerimientos de infraestructura pública para nuestra región", concluyó Cárdenas, reiterando la importancia de una acción coordinada y sostenida por parte de todos los sectores involucrados en la lucha contra el consumo de drogas.