CONSEJO APRUEBA IMPORTANTES MONTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO VIAL EN LA REGIÓN

​Entre las sanciones, se mencionó el financiamiento de recursos por un monto de M$76.348, para el reconocido centro deportivo ‘’Estrella Sur Punta Arenas’’. La sede, que cuenta con más de 80 años de servicio, mejorará sus espacios: ‘’En este momento, se solicita dinero para construir una sala de uso múltiple que según palabras del mismo dirigente del club son justamente para formar personas, no solo deportistas, sino que para otorgar una formación integral a quienes pertenecen a este club, señaló la Consejera Ximena Montaña, presidenta de la Comisión Infraestructura, espacio en donde se analizó el proyecto.

Por otra parte, el Consejero Antonio Ríspoli, y también ex jugador del centro, agregó sobre los beneficios de la construcción de una sala de uso múltiple: ‘’ Van a tener su gimnasio propio para que puedan entrenar todo bajo techo y aparte que después del mes de marzo hasta septiembre u octubre no puede entrenar a fuera por las inclemencias del tiempo’’.

Continuando con las iniciativas deportivas, se aprobó el aumento de recursos para la construcción de la sede del club deportivo ‘‘Estrella Austral’’ en la ciudad de Punta Arenas. Sobre este punto, el Consejero Rodolfo Cárdenas, presidente de la Comisión de Presupuesto, comentó: ‘‘Van a permitir dar por sentado un trabajo importante que ha venido desarrollando el Consejo Regional en promover el deporte en la región de Magallanes, donde es tan importante realizar actividades deportivas bajo techo y que además las organizaciones sociales cuenten con ese apoyo para que puedan consolidar su trabajo’’.

El incremento solicitado asciende a $24.360.729 de inversión, alcanzando un total final de la obra de M$460.927.

Otras iniciativas:

Es aprobado por una mayoría el financiamiento para el proyecto que busca mejorar la calle llamada ‘‘Valdivia’’ en la ciudad de Puerto Natales, por un monto solicitad igual a M$ 62.691. Dicha cifra posibilitará el mejoramiento del camino, el cual la Consejera Montaña señaló como ‘‘intransitable’’.