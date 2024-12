CONSEJO ASESOR DE LA SEREMI DE SALUD CULMINA EL AÑO 2024 CON ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS Y BALANCE POSITIVO DEL TRABAJO PARTICIPATIVO

​Con la entrega de reconocimientos a personas destacadas por su labor social y comunicacional, se realizó la última reunión del año del Consejo Asesor de esta Autoridad Sanitaria (CARS), la cual contó con la presencia de la Seremi Francisca Sanfuentes y la Presidenta de esta instancia participativa, Tatiana Leuquén, además de los consejeros e invitados especiales.



En la oportunidad, junto con realizar un balance del año 2024, el CARS cumplió con la tradicional ceremonia que cada fin de año destaca a personas que, desde sus respectivas funciones y labores, contribuyen al buen funcionamiento y al fortalecimiento de la participación social en salud.



De esta forma, fueron reconocidos el comunicador José Marihueico, la dirigente social e integrantes del CARS, Ervira Coyopae y Daniela Gómez, nutricionista, quien durante el 2023 coordinó y trabajó como referente de salud en este Consejo. Se contó con la actuación del cantautor y concejal Jorge Risco, quien acompañó esta ceremonia a través de la interpretación de dos piezas musicales.



La Seremi de Salud, Francisca Sanfuentes, mencionó que, en el marco de la última reunión del año del Consejo, “que es la instancia en que, junto a distintos representantes de la comunidad civil, nos reunimos y trabajamos en conjunto los temas que aparecen como más relevantes. En esta ocasión, lo que hemos hecho es reconocer a personas importantes para el trabajo de este consejo asesor durante el año, de distintos ámbitos, y también aprovechamos de entregar un cortaviento que permite identificar a las personas que pertenecen al consejo asesor en su trabajo en terreno”.



La autoridad destacó al CARS como una entidad fundamental de esta Autoridad Sanitaria, “porque el trabajo conjunto con la comunidad identificando las dificultades, los principales problemas, pero también proponiendo ideas, soluciones e iniciativas que busquen mejorar la salud de los magallánicos y de las magallánicas, es fundamental para nuestro sector. Así que estamos muy contentos y agradecemos a todos quienes participan habitualmente con mucho compromiso y con toda la dedicación en esta instancia y esperamos seguir trabajando de la misma manera el 2025”.



En tanto, la Presidenta del Consejo, Tatiana Leuquén, manifestó su satisfacción durante esta última reunión. “La participación que este año ha sido mucho más estable, mucho más participativa, y hemos tenido más avances. A su vez, hoy día este cierre reconociendo incluso a tres personas que están vinculadas a nuestro ámbito, nos llena de alegría, de orgullo y esperamos poder continuar con muchas más acciones en el año venidero”. resaltó.



Los reconocimientos entregados este año a personas destacadas e importantes para el CARS, consistieron en la entrega de un diploma, un presente y una planta como símbolo de la vida y permanencia en el tiempo para quienes la reciben.



El comunicador José Marihueico, manifestó su agradecimiento al CARS. “Uno generalmente no espera este tipo de distinciones. Es un honor haberlo recibido acá en la SEREMI de Salud después de tantos años cubriendo también este sector en diversos ámbitos. Conozco a muchas de estas dirigentes y se el esfuerzo que hacen día a día y desearle mucho éxito para este 2025, muy agradecido por este premio”, detalló.



Para la dirigente social Ervira Coyopae, este reconocimiento fue una sorpresa y también le generó sentimientos encontrados, recordando a compañeros dirigentes que trabajaron incansablemente para que la salud primaria mejore y que han fallecido o se encuentran delicados de salud. Ante esto, señaló la importancia de contar con el compromiso social de gente nueva y de consejeros. “Hago un llamado para que ojalá, más gente se inscriba en los consejos de salud de los Cesfams y nos apoyen, es un trabajo en beneficio de todos quienes utilizamos la salud primaria”.



La nutricionista Daniela Gómez, como ex coordinadora de este Consejo, señaló que “la verdad es que estoy muy agradecida del reconocimiento. No me lo esperaba, porque finalmente lo que yo hice cuando estuve acá en la SEREMI fue tomar el trabajo que ellos o las ideas que ellos tenían y hacerlas gráficas. Entonces, finalmente, el trabajo no es mío, propiamente tal, sino de ellos”.



Para sellar el trabajo mancomunado y colaborativo, se hizo entrega de una nueva chaqueta institucional del CARS a los representantes de las instituciones participantes, así como a los consejeros activos.



Finalmente, la Seremi agradeció a quienes son parte de este Consejo por todo el trabajo voluntario y desinteresado que cumplieron los consejeros durante el 2024, bajo el alero de esta institución y con la finalidad de aportar a una mejor calidad de vida y bienestar de su comunidad.