CULTURA, PARTICIPACIÓN Y MI COMPROMISO CON PUNTA ARENAS

​Desde que decidí postularme como concejal por Punta Arenas, muchas personas me han preguntado por qué un trabajador de las artes, vinculado toda su vida al teatro y a la actividad cultural, da este paso hacia la política. La respuesta es simple: en tiempos donde nadie escucha a nadie y todos contra todos (como dijera Fito), creo profundamente en el poder transformador de la cultura, así como en la necesidad de una participación ciudadana más activa y directa que nunca. Estas son las razones que me impulsan a buscar un espacio donde podamos construir una comuna más equitativa y comprometida con sus habitantes.



Durante mi carrera, he tenido la fortuna de conocer y trabajar con muchas personas en el ámbito artístico y cultural, tanto en mi rol como actor, director y productor teatral, como en mi tiempo como dirigente regional y nacional de SIDARTE (Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Teatro de Chile). Este camino me ha mostrado de primera mano las brechas que aún existen para que las culturas y las artes se desarrollen plenamente en nuestra región. Si bien han habido avances, aún hay mucho por hacer en fomento, difusión y acceso, para que las oportunidades lleguen a todas y todos, y para que el trabajo de nuestras y nuestros agentes culturales sea valorado y sostenible.



La cultura no se trata sólo de espectáculos y eventos: es la fuerza que nos une, el alimento que mejora nuestra calidad de vida y que fortalece nuestra identidad como comunidad. Para mí, la cultura es lo que Laura Rodig le escribe a Gabriela Mistral cuando recibe el Nobel hace casi 80 años: "Lo que el alma hace por su cuerpo, es lo que el artista hace por su pueblo". Y esto sucede en nuestros hogares, pero también más allá, en los barrios, centros comunitarios, espacios culturales, escuelas, gimnasios, parques y plazas de toda la ciudad. Mi compromiso es trabajar incansablemente para que las distintas expresiones culturales florezcan en toda la ciudad, para el enriquecimiento de nuestros espacios públicos y de nuestra vida en común.



La palabra Cultura proviene de la raíz latina que refiere al cultivo. Y a esto aspiramos: a sembrar un jardín frondoso y diverso en el que las culturas sean las semillas que con el tiempo nos traigan los frutos de la reunión, el compartir y la sana convivencia, y que el reconocernos diferentes nos ayude a manifestar nuestros deseos y propuestas de formas claras, respetuosas y creativas. Para esto es clave la participación ciudadana. No podemos seguir limitando nuestra democracia al simple acto de votar. Nuestras voces tienen mucho más que decir, y para ello debe existir un acceso adecuado a la información, así como los canales que permitan recoger las opiniones de la ciudadanía. Por eso propongo implementar campañas informativas y mecanismos como consultas ciudadanas y presupuestos participativos, donde vecinas y vecinos puedan incidir directamente sobre las grandes decisiones de la comuna. La municipalidad tiene el deber de resolver los problemas más cercanos a la gente, y para esto debe conocer a fondo su comuna, e innovar en soluciones si es necesario, pues “locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”.



Invito a la comunidad de Punta Arenas a sumarse a esta campaña, a conocer nuestras propuestas y ser el cambio que queremos ver en nuestra ciudad. Juntas y juntos, podemos construir una comuna más justa, inclusiva y con una cultura viva que nos enorgullezca.



Juan Manuel Herrera Andrade

Candidato a concejal por Punta Arenas