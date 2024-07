DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ SE INSTALARÁ EN MAGALLANES PARA ERRADICAR EL MALTRATO Y PROTEGER LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

​En esta jornada de jueves, el Delegado Presidencial Regional José Ruiz Pivcevic, se reunió en dependencias de la Delegación, con el Defensor Nacional de la Niñez, Anuar Quesille Vera, instancia en la que se realizó un importante anuncio: la instalación de una oficina de la Defensoría de la Niñez en Magallanes.

En este encuentro se abordaron diversas materias relacionadas con niños, niñas y adolescentes haciendo especial foco en los problemas existentes en nuestra región en cuanto a explotación sexual infantil, un asunto grave y que constituye un desafío prioritario de resolver, con un trabajo coordinado junto a todas las instituciones pertinentes y siempre con el énfasis en la promoción, difusión y protección de los derechos de la niñez.

El Delegado José Ruiz, indicó que “sabemos que nuestra región se caracteriza por una mayor tasa de delitos intramuros y sin lugar a dudas, el que más nos preocupa y nos duele también como región, es la explotación sexual y comercial contra niños, niñas y adolescentes”.

El Director Nacional Defensoría, Anuar Quesille, quien por primera vez visita Magallanes para abordar la situación de niños, niñas y adolescentes desde distintas perspectivas que consideran los diferentes problemas que enfrenta la niñez en la región, siendo uno de los que más impactan, la violencia en general contra niños, niñas y adolescentes con un foco específico en la explotación sexual, enfatizó que “tenemos cifras que son muy preocupantes en la región porque están por sobre la media nacional, además de temas asociados al acceso a la salud, educación, violencia en general y habitualmente aquellos temas que se relacionan con niños y niñas bajo protección del Estado”.

Las estadísticas revelan que en Magallanes, en cuanto a delitos de violaciones, explotación sexual y otros, existen 394 delitos asociados por cada 100.000 habitantes. Es una de las regiones con más alta índice. La oficina comenzaría a funcionar en el segundo semestre, con protección y atención especializada para niños, niñas y adolescentes. En cuanto a esto, el Delegado explica que “entre las medidas adoptadas por la Delegación, para reducir dichas cifras está el haber asumido para su ejecución, programas preventivos, como el Senda Previene, en la caracterización socio-delictual, y el programa Lazos, y por tanto, la llegada de la Defensoría de la Niñez va a ser un muy buen impulso para abordar integralmente estos delitos”.

El Director Quesille, entregó la buena noticia que reafirma la enérgica voluntad de eliminar en la región los problemas expuestos en pro del bienestar y cuidado de niños, niñas y adolescentes: “considerando esta problemática, que es necesario el Estado enfrente en su conjunto, la Defensoría de la Niñez tiene planificado instalar la sede de la región de Magallanes durante este segundo semestre, cuestión que hemos comunicado formalmente ya al nivel central, y también a las distintas instituciones que tienen un mandato en materia de niñez. Esperamos prontamente tener la confirmación del lugar y la dotación que va a tener la sede regional”



“La instalación de la oficina a nivel regional se materializará este segundo semestre y es una muy buena noticia, porque implica mayor protección y defensa especializada, promoción y difusión, que se va a complementar ya al trabajo intersectorial que hemos estado desarrollando acá”, expresó el Delegado, agregando que “vamos a agotar todas las instancias para que en Magallanes tengamos programas que apunten directamente a atacar el problema desde un trabajo integral. Por eso es importantes el trabajo que ha realizado el Seremi de Educación, la Seremi de la Mujer, para establecer campañas de prevención al interior de los establecimientos educacionales. No olvidemos que esto es una materia también que se priorizó en nuestro último Consejo Regional de Seguridad Pública” puntualizó Ruiz.

Desde que asumió el Defensor nacional, Magallanes es prioritaria, de hecho la primera oficina regional que se instalará en 2024 es la de esta región la que abordará, no solo los temas de explotación sexual, sino que en general la forma en que el Estado, la sociedad civil y el mundo adulto se relacionan con los niños y adolescentes. Al respecto el Defensor definió: “cada una de las instituciones del Estado, la sociedad civil, las policías, cumpliendo con su rol, cumpliendo con su mandato de manera especializada, y el rol particular de la Defensoría de las Niñas es acompañar esos procesos, representar cuando las cosas se están haciendo mal, cuando hay desafíos, pero también ponernos a disposición precisamente para evitar dobles intervenciones, evitar trabajo que sea inefectivo, evitar despilfarro de recursos públicos que son tan escasos en esta materia, y generar un trabajo articulado que responda a las necesidades que tienen los niños y niñas de la región”.

El rol de la Defensoría es relevar la voz de los niños, niñas y adolescentes mediante el trabajo en los territorios y particularmente, y lo más importante, que la participación de ellos y ellas sea incidente, no sea meramente simbólica o declarativa, sino que exista un impacto respecto de sus necesidades en las políticas públicas que desarrolla el Estado.