DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL DE MAGALLANES RINDIÓ CUENTA PÚBLICA

​En el liceo Luis Alberto Barrera, el Delegado Presidencial Regional de Magallanes, José Ruiz Pivcevic, rindió Cuenta Pública participativa correspondiente a su gestión 2023, en un acto cívico que contó con la presencia de la Ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, Subsecretaria Paula Poblete, Directora nacional de Senama, Gobernadora regional (s), equipo de Gobierno en la Región de Magallanes, Delegadas Presidenciales Provinciales, Secretarios Regionales Ministeriales, Directores y Jefes de Servicios, Subdere, Gobernadora regional (s), representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, rostros políticos locales, cuerpo consular, representantes de la sociedad civil, de universidades, organizaciones, empresas locales, funcionarios y funcionarias, quienes escucharon atentos el balance respecto del trabajo realizado durante la gestión del pasado año.

La autoridad regional abordó los principales proyectos e iniciativas desarrolladas, destacando avances e hitos y poniendo la educación como impulsora de todo quehacer, reforzando con esto, que no fue por azar la elección del lugar donde se desarrolló su rendición, “a inicios del siglo XX, con una población de 13 mil habitantes, la región de Magallanes superaba el 97% de alfabetización, mientras que a nivel nacional esta era solo el 40%”, subrayó el Delegado.

Recordando la huella dejada por Gabriela Mistral, siendo Directora del Liceo de Niñas, y la fructífera creación literaria que destaca en la sociedad magallánica, valoró la importancia de la educación pública “el Estado asume nuevamente la educación con la misión de mejorar nuestra sociedad, porque una región con una educación sólida que promueve la formación ciudadana también goza de altos niveles de paz y tranquilidad, generando condiciones favorables para el desarrollo social, político, cultural y económico de sus habitantes”, enfatizó Ruiz.

El Delegado Presidencial resaltó la importancia del trabajo ejecutado en torno a los ejes prioritarios del Gobierno del Presidente Gabriel Boric: Seguridad Ciudadana, Seguridad Social, Seguridad Económica que, están orientados a entregar una mejor calidad de vida, seguridad, conectividad y crecimiento justo y sostenible en la región de Magallanes.

En materia de Seguridad Pública, declaró que se están desplegando todos los esfuerzos para garantizar una vida segura y libre de violencia, abordando desde todas las aristas: prevención, persecutora y de reinserción, fortaleciendo las fuerzas de orden y seguridad “para aumentar la presencia del Estado en resguardo de la democracia valiéndonos de todas las herramientas y capacidades para enfrentar a la delincuencia”. Mejor infraestructura, vehículos policiales y ocupándose de delitos intramuros y resguardo a de niños, niñas y adolescentes, ante delitos de explotación sexual y comercial.

Por su parte, la Policía de Investigaciones (PDI) ha creado la Brigada Investigadora de Lavado de Activos en la región, cuyo rol principal es combatir la delincuencia organizada desde el punto de vista económico, patrimonial y financiero, con el claro objetivo de desfinanciar las estructuras y organizaciones criminales. Todas estas acciones se suman a otras “Para que la delincuencia no sea opción y mejorar la seguridad en nuestra región, es fundamental la recuperación de espacios públicos, los barrios y poblaciones se deben organiza. Por eso nuestro compromiso es fortalecer Juntas de vecinos y a las familias a través de la educación, el deporte y la cultura. Contribuyen en trabajo preventivo los programas ejecutados por la Delegación “Lazos, de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Previene, de Senda”.

En términos de Seguridad económica, los resultados porcentuales han establecido que la pobreza por ingresos en Magallanes en 2023, ha tenido, a nivel nacional, el resultado más bajo. Aun así, el crecimiento económico, tuvo un descenso de 1,4% respecto a 2022, a raíz de la situación de la pesca y la industria manufacturera, según explica el Banco Central. “Lleva tiempo y esfuerzo poder recuperarnos. Pero esta tendencia se revertirá durante el 2024”, indicó la autoridad. Destacan nueve proyectos de inversión privada, para los próximos años en las áreas de energía, turismo, salmonicultura e infraestructura portuaria, que suman US$ 250 millones, aproximadamente, generarán cerca de 450 empleos.

Destacó la nueva Política de Zonas Extremas, que entregará financiamiento permanente para los Gobiernos Regionales. Solo para tener un orden de magnitud, por concepto del PEDZE desde 2014 se comprometieron entre $400.000 y $500.000 millones. Para esta política permanente, esperamos aumentar significativamente el monto de esta inversión.

Se resaltó la inversión histórica ejecutada por el MOP, considerada la más alta en la historia, alcanzando la cifra de 130 mil 784 millones, divididos en 118 mil 112 millones de financiamiento sectorial y 12 mil 672 millones de organismos mandantes para cumplir con las políticas del gobierno. Destacó la integración territorial, obras como la reposición de tramos de la Ruta 9 en Cerro Castillo, mejoras en rutas y reposición de puentes.

Asimismo, en la ejecución del Plan de Emergencia Habitacional, la meta regional de 1962 viviendas está cada vez más cercana. A enero de 2024, ya se entregaron 1.487 soluciones habitacionales, alcanzando un 75,8% de avance. En un hito histórico en el ámbito de la vivienda, se asignaron subsidios por primera vez para familias de las comunas de Torres del Paine y Primavera a través del programa de Habitabilidad Rural (DS10). Este programa destinó un total de 16 mil 275,74 UF para 10 familias en Torres del Paine y 85 mil 796 UF para 49 familias en Primavera.

En el ámbito microeconómico, valoró la contribución de Sercotec que entregó 3.781 subsidios a micros y pequeñas empresas por un monto de $1.097 millones y de Corfo que hizo entrega de 210 subsidios a pequeñas y medianas empresas por un monto de $1.030 millones y también al rol importantísimo que ha jugado mediante una decena de instrumentos y el reciente anuncio de la creación de un Centro Tecnológico de Hidrógeno Verde con base en Magallanes.

Luego se refirió al impacto local a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Royalty a la Minería que creó tres nuevos fondos y también al trabajo con los pescadores, la apertura al diálogo y canalización de las dificultades de una manera franca y transparente. Ya se entregaron los primeros $600 millones, beneficiando a algo más de 660 pescadores, buzos y recolectores.

Por otra parte, relató acerca del futuro Parque Nacional Cabo Froward, que “contará con una superficie aproximada de 121.000 hectáreas y se constituirá en el primer parque nacional emplazado en la comuna de Punta Arenas”.

Con respecto a la Seguridad Social, recordó que en octubre de 2023 fue inaugurado el Cesfam Thomas Fenton, que beneficia a más de 14.000 personas, con una inversión de $6.000 millones. Está en construcción el Cesfam 18 de Septiembre, que beneficiará a 16.000 personas”. Sobre la Ley de Copago Cero, dijo que “en la región se han beneficiado 11.000 personas, generando un ahorro de $3.000 millones”.

En el sector de agricultura, que ha enfrentado dificultades por el acceso al agua y cambio climático, con recursos por $257 millones, gestionados por la Seremi de Agricultura ante el GORE se apoyó a pequeños ganaderos y agricultores de 9 comunas de la región, con bebederos, estanques rígidos y flexibles para mejorar la eficiencia hídrica y bebida animal en sus predios, beneficiándose a alrededor de 200 familias. Complementando esta ayuda, INDAP aportó $291 millones para financiar sistemas de riego tecnificado y acumuladores de agua.

En el área de Transporte, se constató un aumento del 150% de aumento de la flota relevando, además, el convenio que significará la adquisición de 100 buses eléctricos y la construcción de un Electroterminal. En Tierra del Fuego, más que se triplicará el subsidio al transporte marítimo. Mientras que en Trabajo, destacó a las 22 pymes regionales que se acogieron a las 40 horas.

Aludiendo a las inversiones y proyectos, resaltó la importancia de que contribuyan a nuestro bienestar y exista una debida protección del medio ambiente, porque tendrán impactos relevantes en nuestra población. Enfatizó que “el medio ambiente no es una traba para el desarrollo, sino que, todo lo contrario, es condición de este”, recordando que por las particulares características de la región, se debe demostrar que es posible alcanzar un desarrollo sustentable, un equilibrio en desarrollo sin destruir nuestro entorno social y natural. “Consideramos que termina siendo insostenible mantener el criterio de maximizar producción y consumo sin límites de materiales, sin destruir las propias condiciones que sostienen la vida humana. Aquí cobra mucha relevancia el monitoreo de recursos, evaluar las cargas ambientales, los efectos del cambio climático, el ordenamiento territorial, el manejo de desechos para que, del mismo modo, haya mayor legitimidad social sobre las iniciativas existentes y por haber”, subrayó el Delegado.

El Delegado puso fin a su Cuenta Pública poniendo en valor el trabajo por preservar la memoria y los actos de reparación realizados en 2023 al cumplirse 50 años del golpe civil y militar, “un hecho dramático que sin lugar a dudas marcó un antes y un después en la historia de Chile”, manifestó, mencionando a los sobrevivientes de Isla Dawson, a los desaparecidos, del Plan Nacional de Búsqueda presentado por el Presidente, a los familiares y agrupaciones. Reconociendo a la Agrupación Orlando Letelier, a la Agrupación de mujeres presas políticas de Magallanes, a quienes empujan el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS), a los autores de la Cantata Nuestra Madre Grande. Porque “La memoria es fundamental para entender y aprender de nuestra historia porque lo contrario es el olvido. El pueblo tiene derecho a la memoria, y el Estado tiene la obligación de generar las condiciones para que ese derecho sea ejercido. Ese es nuestro compromiso”, el Delegado concluyó anunciando un proyecto para levantar un Archivo de la Memoria y los DDHH bajo la gestión de la Agrupación de Ex Presos Políticos y Familiares de Magallanes”.