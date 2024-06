DESARROLLARÁN ESTRATEGIA HÍDRICA PARA DOS ZONAS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

​El déficit de 26% en las precipitaciones registradas durante 2023 en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, evidenció que este austral territorio no es la excepción a los efectos del cambio climático en el país. Anticipándose a las consecuencias que dicho fenómeno climático podría tener en las zonas urbanas y periurbanas de Porvenir y Puerto Natales, se dio inicio al proceso de construcción de estrategias hídricas en ambas ciudades, a cargo de Escenarios Hídricos 2030 de Fundación Chile.

En el marco del Bien Público financiando por Corfo y destinado al Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, se realizaron sendos talleres en ambos territorios australes, con una convocatoria que superó la veintena de organizaciones representadas. Según Óscar Strauch, subdirector regional de Corfo Magallanes y de la Antártica Chilena, "bajo un escenario de cambio climático, es crucial avanzar en la gestión hídrica desde una perspectiva local. Los talleres realizados en Porvenir y Natales se enfocan precisamente en esto, promoviendo la co-creación de una estrategia que integre las opiniones de los sectores público y privado junto a especialistas”.

Strauch destacó que “el objetivo del proyecto es desarrollar una estrategia con soluciones para asegurar la disponibilidad del recurso hídrico para diversos usos, tales como el doméstico, productivo y de conservación, permitiendo a los actores del territorio tomar decisiones de manera más informada y eficiente”.

Al respecto, Ulrike Broschek, subgerente de Sustentabilidad de Fundación Chile y directora de Escenarios Hídricos 2030, comentó que “nuestro propósito es trabajar por la resiliencia al cambio climático y la seguridad hídrica para habilitar el desarrollo sostenible del país. Eso significa que debemos llegar a todos los territorios con sentido de urgencia y hacer el camino completo hasta la implementación de soluciones. Tenemos una metodología establecida que permite acelerar este proceso, involucrar a las diferentes partes, y que se adapta a las particularidades de cada zona”.

Paola Matus, jefe de proyectos de EH2030, explicó que -a pesar del déficit que experimentaron en 2023- los problemas de esta región no son comparables a lo que ocurre en el resto del territorio nacional: “En Magallanes tienen una situación bien particular y es que prácticamente no poseen oferta subterránea. La recarga de acuíferos es el 30% de la que hay en la cuenca del Maipo, siendo que su superficie es nueve veces la de la Región Metropolitana. Es decir, su principal abastecimiento viene de aguas superficiales, que son las que se han visto afectadas por el cambio climático en los últimos años”.



Seguridad alimentaria regional

Desde el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena evaluaron positivamente que se esté generando este proceso: “Corresponde con los intereses de la región, reflejados en una estrategia, donde entre los lineamientos se cuentan la seguridad alimentaria, en que se busca disminuir la dependencia externa de Magallanes a través de una mayor producción de alimentos, y la seguridad hídrica, dado que la región estuvo hasta marzo de este año con decreto de emergencia agrícola por déficit hídrico”, señaló Walter Ojeda, profesional de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional.

Asimismo, el profesional indicó que -al cambiar el tipo de precipitación sólida por líquida en forma mayoritaria- se dificulta contar con una reserva: “La prioridad es asegurar el agua para consumo humano y lo que se requiere es tomar medidas de corto, mediano y largo plazo, donde puede ser un importante aporte el trabajo que realiza Escenarios Hídricos 2030 a través de este Bien Público”.

Durante los talleres, se hizo un levantamiento de las principales problemáticas vinculadas al agua que se perciben en ambas zonas. De acuerdo con Paola Matus, con este taller construiremos “árboles de problemas y también levantaremos la evidencia de estos problemas y procesos críticos priorizados. Con ese análisis, para el segundo taller vamos a trabajar ya en la generación de escenarios hídricos futuros, empleando nuestra metodología de prospectiva”.

Luego del segundo taller, “se avanzará en la propuesta del conjunto de soluciones factibles, las que configurarán una estrategia para el desarrollo sostenible con seguridad hídrica en los dos territorios abordados. Esperamos mantener o mejorar la convocatoria de organizaciones interesadas en ser parte de este proceso”, sostuvo el equipo de Escenarios Hídricos 2030.







