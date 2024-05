“DESAYUNANDO ENTRE LÍDERES” FUE LA ACTIVIDAD DONDE JÓVENES NATALINOS DIERON A CONOCER SUS REFLEXIONES SOBRE LIDERAZGO

​Con el firme propósito de formar y orientar a las y los líderes del mañana se realizó el martes 7 de mayo en la sede de la Unión Comunal del Adulto Mayor (UCAM) una actividad denominada “Desayunando entre líderes” organizada por la Oficina Local de la Niñez, en conjunto con los programas SENDA Previene y Prevención de Violencia de Género. La iniciativa se enmarcó en el calendario de actividades sociales del Aniversario 113 de la ciudad de Puerto Natales y fue financiada con el 8% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del GORE.

Hasta la actividad fueron convocados 50 estudiantes de los distintos establecimientos educacionales de la comuna que integran en su mayoría los respectivos centros estudiantiles, al igual que autoridades tales como: la alcaldesa de Natales, Antonieta Oyarzo Alvarado; la Delegada Presidencial Provincial de Última Esperanza, Romina Álvarez Alarcón; los concejales de la comuna de Natales, Guillermo Ruíz Santana, Verónica Pérez Magdalena, Marcelo Contreras Soto y Ricardo Urtubia Tapia; y la directora de Desarrollo Comunitario, Claudia Hernández Oyarzo quienes fueron las autoridades entrevistadas por los jóvenes.

Una de las principales ideas de la iniciativa consistió dotar de herramientas a los jóvenes líderes mediante distintas perspectivas como género, salud, educación, deporte, medio ambiente y cultura, quienes mientras se servían desayuno y asesorados por un facilitador/a fueron contestando preguntas como: ¿Cómo ves la situación en tu entorno social?, ¿Cómo liderar en base esta temática?, ¿se encuentra activo o inactivo en nuestro entorno social?, ¿Qué podemos hacer para que se siga fortaleciendo?, entre otras.

Por su parte la alcaldesa de Natales les dio las bienvenida a los estudiantes enfatizando en que, “en el dialogo que se ha generado durante el desayuno, he tenido la oportunidad de observar mucha sabiduría. Generalmente decimos que las personas mayores son sabios, pero en esta ocasión son los jóvenes quienes nos enseñan y en lo personal me llena de esperanza. Ya que se trata de nuevos liderazgos y aquí están los futuros líderes y lideresas y siento que hay una muy buena semilla. Algunos de los estudiantes manifestaron que un buen líder es aquel que se pone en el lugar de los demás, que un buen líder no es una persona violenta y que tiene que tener claridad al presentar sus ideas y escuchar las ideas de los opositores”.

También el coordinador de la Oficina Local de la Niñez, Iñaki Terroba Sánchez informó que, “la idea de esta actividad es convocar a un encuentro entre líderes escolares que son miembros de sus centros de estudiantes para que pudieran conversar sobre el rol del liderazgo, compartiendo su experiencia de adolescente con autoridades locales, invitando a un proceso de reflexión”.

Finalmente el coordinador del programa SENDA Previene, Luis Torres Cárcamo al ser consultado sobre la importancia de la formación de líderes destacó que, “nosotros necesitamos que nuestros jóvenes se empoderen en distintas actividades y lineamientos, para que ellos presenten sus inquietudes y en base a eso elaborar proyectos e ideas que se integren a la iniciativa propuesta desde el municipio”. Agregó también que, “las miradas que presentan los jóvenes a la mirada de las autoridades adultas son completamente distintas, al escucharse mutuamente pueden generar una consciencia integral”.





