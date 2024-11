DESTACAN POTENCIALIDADES DEL FUTURO CENTRO ANTÁRTICO INTERNACIONAL EN SIMPOSIO REALIZADO EN MOSCÚ, RUSIA

Como potencial atractivo multipolar de cooperación, investigación y desarrollo fue destacado el proyecto de Centro Antártico Internacional (CAI) de Punta Arenas, en el marco del Simposio Internacional "Inventando el Futuro", primer evento celebrado en el Centro Nacional de Rusia por orden del presidente de dicha Federación, Vladimir Putin, con más de 6.000 personas y 101 países participantes en dicha Convención.

En el marco de este evento, el periodista magallánico Johann Wegmann Peña, invitado por las instituciones a cargo de la organización, expuso en diversas instancias de análisis y debate sobre la importancia a futuro que reviste el C.A.I. como punto de encuentro de categoría mundial para los países que comparten intereses y territorios en el continente blanco, socializando así la información pública en general que las entidades locales pertinentes han puesto a disposición de las audiencias, independiente de las etapas de diseño o ejecución que deban cumplirse.

De acuerdo a lo señalado por Wegmann Peña, "Atendiendo a los requerimientos de contenidos solicitados por la comisión organizadora, presenté una mirada local sobre el futuro de las comunicaciones en Magallanes y el acontecer internacional, analizando en este sentido las prospectivas de modelos de gestión y posicionamiento de Chile en los nuevos escenarios geopolíticos, con miras al diálogo y cooperación multidisciplinaria que podrá albergar el futuro Centro Antártico Internacional en Punta Arenas".

Para la Expo se fundamentó el contexto, las ventajas comunicacionales, comparativas y competitivas que reúne el CAI (como infraestructura comunicante y convocante) las potencialidades del territorio antártico para cooperación multipolar en materia de Investigación y Desarrollo, expresando en su espacio proyectado un proceso histórico material de la región hacia el futuro, sus atributos de escenarios naturales, las marcas del tiempo o períodos y su representación en el lenguaje cultural de los habitantes.

Al ser entrevistado por los medios de ese país, Johann Wegmann explicó que "El enfoque buscó destacar el potencial de comunicación futura que reviste Centro Antártico Internacional en Punta Arenas, como un atractivo que sirva para robustecer nuestra presencia geopolítica en la zona, tal vez, generando nuevas alianzas y colaboraciones internacionales, porque siendo realista, las vamos a necesitar, y esto incluye hasta las inversiones, proyectos y contratos que se puedan gestionar a gran escala en nuestro territorio en todo orden de desarrollo público y privado".

"Es importante que se le tome el peso a la enorme oportunidad que tenemos a través de este Centro como herramienta comunicacional y diplomática, cuya inversión, más allá de los matices que puedan haber, es plenamente justificada, y si es necesario aumentar los recursos, las autoridades pertinentes deben tener una mirada rápida, eficaz y competitiva. A estas alturas creo que no se necesita entrar en más detalles". señaló.

Exploración planetaria a menor costo en la Antártida

Junto con destacar el gesto de amistad y consideración demostrado por las instituciones de la Federación Rusa hacia Chile y la Región Austral, el profesional intervino en forma particular, como expositor futurólogo y analista, desde los escenarios sci-fi de Cyberpunk y Biopunk, simulación y exploración planetaria "de escala" en la misma Antártica, sus atributos de "marca", imagen objetivo o branding antártico, hasta participar en el plenario final del evento con conclusiones.

"No olvidar – manifestó - que la base Eduardo Frei Montalva y su Villa Las Estrellas comparten frontera de amistad a 100 metros con la Estación Rusa Bellingshausen, uno de los mayores enclaves que tiene la actual Federación en un continente que es casi un exo-planeta dentro de nuestro planeta, de condiciones extremas a escala del satélite "Europa" que orbita al planeta Júpiter, una gota enorme de agua recubierta en hielo, viajando por el Universo en sincronía con nuestro Sistema Solar, y donde además habría presencia de CO2 y varios otros fenómenos que harían posible su habitabilidad".

Y no, - enfatizó - no es descabellado pensar en ello, los científicos ya están investigando esas condiciones. En Vostok, otra base rusa, ya se perforaron en 2012 casi 4 kilómetros de hielo para llegar a un acuífero de 20 millones de años con muchas sorpresas para nuestros paradigmas sobre lo que entendemos por vida en ambientes imposibles. Eso por dar un sólo ejemplo".

El Futuro en el "Pasado Simple"

Cabe señalar – puntualizó - que el marco teórico y también estético en que se presentó la prospectiva"Future in a Past Tense, A View Of The Communication's in the South's Macrozone Of The American Continent & The Antarctic Territories" suscribe bajo el mismo acertado concepto del arquitecto magallánico Fernando Haro Meneses, en cuanto a los "momentos arquitectónicos" de la región como una forma de situarse en la línea de tiempo e identificar cada período según los sistemas de símbolos y sistemas de relatos, Originario, Neolítico o Postpaleolítico si se quiere, Pionero o Colonizador, Republicano o Institucionalización del territorio, Moderno ya en lo contemporáneo, y Posmoderno, en la era digital, donde se ubica ya la infraestructura del CAI como un relato por sí mismo que a su vez es capaz de reunir y generar otros espacios, diálogos y sistemas de símbolos actuales de manera coherente, abierta a la comunidad local, nacional e Internacional."

El Simposio ruso como ejemplo de modelo de gestión para el Centro Antártico

Los participantes, incluidos representantes de gobiernos y empresas, científicos e ingenieros, futuristas y pronosticadores, figuras públicas y representantes de industrias creativas de los países BRICS, SCO, CEI y otras naciones, participaron en más de 80 eventos destinados a diseñar el futuro.

El Simposio sirvió como una plataforma única que permitió a los principales especialistas en sus campos formular enfoques, analizar los cambios globales que favorecen el desarrollo multivectorial, el antropocentrismo y el avance tecnológico. Las ideas y estrategias clave desarrolladas durante las sesiones formarán la base para el trabajo futuro del Centro Nacional RUSIA.

