DIPUTADO BIANCHI APUNTA AL GOBIERNO POR DEVOLUCIONES DE LAS ISAPRES Y PROPONE SALIDA LEGISLATIVA

​El diputado independiente Carlos Bianchi junto a la Bancada Independientes-PPD, calificaron como un "insulto" las devoluciones que harán las Isapres a sus afiliados hasta en 156 cuotas, con montos mensuales que incluso están por debajo de los mil pesos.



Frente a esto, expresaron su molestia con la vocera Camila Vallejo por querer endosarle la responsabilidad al Parlamento, y apuntaron sus dardos a la Superintendencia de Salud, señalando que de acuerdo al artículo 3 de la Ley corta de Isapres se señala que éstas debían "presentar a la Superintendencia de Salud un plan de pago y ajustes".



Asimismo, anunciaron la presentación de un proyecto de ley que busca regular los ingresos de los directores de Isapres, para que éstas no puedan sacar utilidades mientras no paguen la totalidad de la deuda a sus afiliados".



El diputado Bianchi señaló que "la ministra Vallejo no puede hacer un Poncio Pilato y lavarse las manos de la forma en que ha pretendido hacerlo. Aquí la responsabilidad recae fundamentalmente en el colegislador, que es el Ejecutivo. El artículo 3 de la ley establece claramente que la propuesta viene de las Isapres, y el

Superintendente puede objetar y hacer ver otra propuesta. Por lo tanto, ministra Vallejo no responsabilice a quienes efectivamente entendimos que esta ley corta venía a resolver, entre otras cosas, la situación de personas con preexistencias, mujeres embarazadas, personas con cáncer. Eso fue lo que nosotros, quienes votamos favorablemente, privilegiamos. Pero había una letra chica y esa letra chica es la que nosotros hemos denunciado. No se estableció un mínimo a pagar. Por lo tanto, esta bancada además quiere ser propositiva, y que el Ejecutivo traiga la solución con respecto a la forma en que las Isapres pretenden devolver los dineros que les robaron a los afiliados, y nosotros proponer una proyecto sobre la participación de los accionistas de las Isapres".



