DIPUTADO BIANCHI SOBRE EL FNDR 8%: "SE BUSCA UN TEXTO QUE INTERPRETE QUE NO ES EN DOS PAGOS PUEDE HACERSE EN UN PAGO Y AHI LO INFORMES DE ESTAS AGRUPACIONES PUEDEN AVANZAR"

Esta mañana, el diputado Carlos Bianchi Chelech participó en el programa “Buenos Días Región”, transmitido por Polar Comunicaciones donde abordó diversos temas de interés para la comunidad, incluyendo el alto costo de vida, las pensiones, la inflación y los fondos regionales.

El costo de las festividades y el ingenio de las personas

Bianchi reflexionó sobre cómo las festividades de fin de año evidencian las dificultades económicas, pero también la creatividad de la ciudadanía. “En fechas como esta uno se percata de lo caro que le está costando celebrar una Navidad, un Año Nuevo, pero hay una inteligencia innata en la gente”, señaló, destacando la tendencia de las personas a establecer un tope en el valor de los regalos. “La gente hace la función de un gran economista porque tiene que hacer multiplicar el dinero”, agregó.

Un año inflacionario y el riesgo de estanflación

Al referirse a los desafíos económicos del próximo año, Bianchi advirtió: “Vamos a tener un año inflacionario, vamos a tener un año complejo con una inflación. Yo siempre espero que lo que no haya sea una estanflación, que es cuando la economía se detiene, cuando hay cesantía y cuando suben todos los productos. Esa situación yo creo que podemos salvarla bien para el año que viene; las cosas van a costar más caras”.

Pensiones y reforma previsional

El diputado expresó su preocupación por las condiciones de los adultos mayores y criticó la falta de avances en el Congreso. “¿Hasta cuándo va a haber esta discusión abusiva con respecto a la realidad que tienen, por ejemplo, nuestros adultos mayores que no tienen otra posibilidad que el ingreso mensual que les genera su pensión?”, cuestionó.

Asimismo, defendió su propuesta para modificar la tabla de mortalidad: “Si no son capaces de ponerse de acuerdo para que el Congreso actúe, bueno, hagan lo que yo he propuesto: rebajen la tabla de mortalidad de 110 años, ¡absurdo, ridículo!, a 85 años. Nosotros hicimos un modelo, presentamos un modelo con una pensión pasada los 85, para que las personas tengan garantizada su pensión”. También sugirió regular a las AFPs: “Hagan que las AFPs no siempre sean las únicas que ganen cuando administran nuestra plata y pierden nuestra plata. Bueno, que ellas no tengan la posibilidad de retirar sus utilidades y que sea responsabilidad de las administradoras de las AFP las pérdidas. De esta manera no tenga que pagarlo la persona”.

Sobre el sistema de reparto, enfatizó: “Las fuerzas armadas, de orden y seguridad, hoy en Chile tienen pensión de reparto. Es el gran ejemplo… Cuando alguien dice que no a las pensiones de reparto, ¿qué vamos a hacer con las fuerzas armadas? Para las futuras generaciones no puede seguir la misma pensión de reparto, y si la derecha, hoy día que es la que está diciendo que no haya pensión de reparto, quiere quitarle la pensión de reparto a las fuerzas armadas, a ver si se van a atrever. Te aseguro que no”.

FNDR 8% y unidad de control regional

Respecto al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del 8% para 2025, Bianchi confirmó avances gracias a la gestión de autoridades como el senador Karim Bianchi y Eugenia Mancilla. “¡Sí va a haber! Se encontró una interpretación de Contraloría que el senador Karim Bianchi ayer la terminó de conversar”, explicó. Además, hizo un llamado a evitar el uso político de los recursos: “No usemos la necesidad de la gente más humilde para fines estratégicos políticos partidarios, no lo usemos, no lo hagamos, porque el querer aparecer aquí preocupados de un problema que afecta a la población en general no es suficiente, no basta. Métanse en el tema”.

En cuanto a la unidad de control regional, indicó que su implementación es necesaria. “Falta, tiene que estar, y efectivamente es algo que también ayer se vio y todo lo demás. Así como también es probable que existan noticias a futuro pronto de personas que tengan que irse de donde están hoy día y asumir futuras responsabilidades de hechos que pueden ser significativos, pero yo espero que al gobernador le vaya bien”.

