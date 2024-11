DIPUTADO CARLOS BIANCHI PIDE EN DISCUSIÓN DEL PRESUPUESTO ASEGURAR LOS RECURSOS PARA EL HOSPITAL DE PUNTA ARENAS

​En el marco de la discusión de la Comisión mixta de presupuesto, el Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Carlos Bianchi, pidió al Ejecutivo hacerse cargo del defict de arrastre que tiene la cartera de salud, y que a la fecha corresponde a 18 mil millones.



El parlamentario le pidió al Ministro de Hacienda, Mario Marcel, y a la Ministra de Salud, Ximena Aguilera, llegar a un acuerdo en el caso de la Región de Magallanes, y buscar la fórmula efectiva de reparar ese deficit.



Según aseguró Bianchi "En nuestra región no tenemos otros hospitales, no tenemos otras alternativas, es el principal centro asistencial el que está en Punta Arenas, y de ahí derivan a Natales, Williams, Porvenir, y todas las comunas rurales. Entonces al tener una condición particular pido al Ejecutivo encarecidamente abalizar la petición que hemos hecho y la indicación que hemos presentado al respecto".



Finalmente el diputado Bianchi solicitó a la Ministra de Salud dar cumplimiento al protocolo que se hizo entre el Minsal, Fonasa, Anef y Antué, sobre casos reparatorios y la asignación de fortalecimiento.