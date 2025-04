DIPUTADO MATHESON ACUSA IMPROVISACIÓN EN DESIGNACIÓN DE SEREMI DE SEGURIDAD PÚBLICA

El pasado 1 de abril entró en funcionamiento el Ministerio de Seguridad Pública a cargo del ministro Luis Cordero. Y junto con ello, fueron nombrados los 16 seremis de la nueva cartera, donde la excoordinadora de seguridad pública en la Región de Magallanes, Carla Barrientos, asumió el cargo en calidad de subrogante.

"Una completa improvisación", dijo el diputado Christian Matheson, quien acusó que tanto el titular del Ministerio, como la autoridad regional, "no tienen mayores conocimientos en materia de seguridad".

En primer lugar, el legislador criticó que sea Cordero quien lidere el recién creado ministerio, toda vez que "este comodín del gobierno, que primero estuvo como ministro de Justicia, después como subsecretario del Interior y ahora como ministro de Seguridad, no tiene los conocimientos ni la experiencia que se requiere para liderar un equipo que debe encargarse de establecer políticas y programas eficientes para el combate de delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado en nuestro país, su especialidad es el derecho público y no la seguridad. Con esto vemos una vez más que el gobierno o no tiene personas capacitadas, o simplemente prioriza el amiguismo".

El parlamentario magallánico agregó que "a nivel regional se nombra a una persona en calidad de subrogante, que si bien estuvo designada políticamente como coordinadora de Seguridad en la región, tampoco cuenta con los conocimientos necesarios para liderar una seremi de esta naturaleza. Acá lo que se requiere es una persona que tenga instrucción en cuanto a seguridad y además haya ejercido cargos relacionados con el tema durante su vida laboral, adquiriendo la experiencia necesaria para liderar la elaboración de estrategias, que permitan combatir los hechos delictuales".

"Al parecer, el gobierno ocupó la improvisación para nombrar los encargados del ministerio y seremi, o simplemente no se tomaron en serio el tema, ya que tuvieron dos meses desde la promulgación de la ley que creó el Ministerio de Seguridad Pública, para buscar y nombrar gente capacitada en los cargos", finalizó el diputado Matheson.

