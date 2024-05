DOCTORADO EN CIENCIAS ANTÁRTICAS Y SUBANTÁRTICAS LOGRÓ 4 AÑOS DE ACREDITACIÓN

El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) entregó, recientemente el dictamen que acredita por 4 años al Doctorado en Ciencias Antárticas y Subantárticas (DOCAS) de la Universidad de Magallanes (UMAG), noticia que fue celebrada y dada a conocer por la Dirección de Aseguramiento de la Calidad de la casa de estudios (DAC). Este importante logro viene a confirmar el alto nivel del programa, la calidad de su cuerpo docente, la relevancia de sus líneas de investigación y el compromiso con la formación de investigadores en esta área del conocimiento.

El director de Aseguramiento de la Calidad de la UMAG, José Manuel Farías Pereira, comentó que el DOCAS ya contaba con dos procesos de acreditación anteriores: el primero con el que obtuvo 2 años y; el reciente, donde consiguió 4. “Esto representa una excelente noticia, un respaldo que nos entrega la CNA y que se traduce en contar con más tiempo para implementar el plan de mejoramiento que definió el programa y mejorar así sus niveles de calidad”, apuntó.

Farías explicó que los programas de doctorado, a partir de 2020, tenían la obligatoriedad de acreditarse. “Someter o no a un programa de doctorado a un proceso de acreditación de la CNA ya no depende de la voluntad institucional, ya que es una exigencia. En ese sentido es tan importante el resultado obtenido porque hoy los dos doctorados que oferta la Universidad de Magallanes se encuentran acreditados: el Doctorado en Ciencias Mención Química de Productos Naturales o Mención Biología Molecular se encuentra acreditado por 3 años que es el máximo que puede obtener al no contar con graduados y ahora el Doctorado en Ciencias Antárticas y Subantárticas que pasó de tener dos años de acreditación a 4, lo que también demuestra la solidez y el desarrollo de la universidad en este ámbito”, precisó.

El director de la DAC, además, señaló que esta acreditación responde al trabajado colaborativo de distintas áreas de la Universidad de Magallanes. “A la autoevaluación se somete el programa en conjunto, pero el fuerte del trabajo está en el Comité de Programa de Postgrado (CPP), su coordinador y, en segundo lugar, el cuerpo académico en general; pero básicamente participa toda la comunidad relacionada con el programa porque hay distintas instancias de consulta y participación”. sentenció.

Al respecto, el coordinador del Doctorado en Ciencias Antárticas y Subantárticas, Dr. Rodrigo Villa Martínez comentó que, como programa, estaban muy felices con la noticia. “Los procesos de acreditación son como estándar porque se hace una revisión completa de toda la estructura del programa con la opinión de estudiantes y académicos, analizando lo bueno y lo malo que tiene y cómo podemos superar eventualmente las deficiencias que tengamos”dijo.

El académico agregó que esta nueva acreditación de 4 años obtenida por el programa tenía varias implicancias, como el haber alcanzado la madurez para conseguir un alto nivel académico, la calidad de su cuerpo docente, la importancia de sus líneas de investigación y el compromiso de la universidad con la formación de investigadores antárticos y subantárticos. “Este es un trabajo de varios años, desde que inició el programa el 2017, hemos llevado un camino de desarrollo que ha sido reconocido por la CNA, estamos en la senda correcta de mejorar todo lo que tenga que ver con el crecimiento del programa y en todos los ámbitos que se espera para un doctorado de esta naturaleza. Básicamente es un reconocimiento a la calidad del programa. En procesos anteriores algo que teníamos deficiente era que no teníamos egresados, pero ya tenemos dos y prontamente tendremos un tercero a finales de mayo o inicios de junio”, informó el académico.

El programa actualmente cuenta con 11 estudiantes quienes se encuentran en distintas etapas de avance. “Hay gente que está terminando el programa y otros que están recién comenzando. El doctorado es un programa pequeño, que está bien organizado, cuenta con buenos estudiantes de muy alto nivel donde todos publican y realizan investigación desde que inician en el doctorado. La gran mayoría proveniente de otras universidades del país, pero también de Biología Marina UMAG. De hecho, muchos han realizado el Magíster en Ciencias Antárticas mención Glaciología o bien el Magíster en Ciencias mención Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Ambientes Subantárticos y después el doctorado. Y a todo lo anterior se suma el hecho de que está bien sustentado por lo académico que ese es un logro importante”, señaló.

Por último, Villa aseguró que el Doctorado en Ciencias Antárticas y Subantárticas es un programa único en el cono sur de América destinado a mejorar la comprensión de los ambientes Antárticos y Subantárticos. “No hay otro programa de doctorado en Ciencias Antárticas y Subantárticas en Sudamérica, por lo tanto, tenemos esa exclusividad. A nivel global hay programas dedicados a áreas del conocimiento en general como la biodiversidad y la conservación, ciencias de la tierra paleoclimatología, clima, glaciología, pero éste está anclado en las latitudes australes, por lo tanto, es un programa pensado para la región”, cerró.

