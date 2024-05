ENAP EXPONE AVANCE DE SUS PROYECTOS EN SESIÓN DEL PACTO DE MAGALLANES

En el marco de la tercera sesión de trabajo del Pacto de Magallanes, instancia liderada por el Gobernador Regional Jorge Flies y el ministro de Economía Nicolás Grau; el gerente de Enap Magallanes, Rodrigo Bustamante, y el gerente desarrollo de nuevos negocios de Enap, Juris Agüero, expusieron a las autoridades los avances que presentan los diferentes proyectos en los que actualmente está trabajando la empresa estatal, particularmente lo referente a la construcción de una planta de hidrógeno verde en Cabo Negro; y la reconfiguración de sus instalaciones en Laredo y Gregorio, infraestructura logística que resulta estratégica para la instalación de la nueva industria en el territorio austral, un trabajo que está siendo ejecutado en alianza con diversas empresas desarrolladoras de proyectos de H2V. “Felicitar lo que está haciendo Enap, está tomando un rol muy protagónico en la articulación público-privada; en particular en materia portuaria, que es fundamental porque tener una infraestructura compartida permite avanzar más rápido, permite hacerlo a menores costos, de manera más eficiente y, algo muy importante, permite reducir al mínimo el impacto ambiental, que es uno de los desafíos que tenemos en esta materia. Queremos que el hidrógeno verde avance, genere empleos de calidad, pero también se proteja el medio ambiente y encontremos un sano equilibrio entre estos distintos objetivos”, expresó el ministro Grau.

