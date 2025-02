SOLDADURA, CONSTRUCCIÓN Y MECÁNICA: LAS NUEVAS GENERACIONES DE MUJERES QUE HACEN PRÁCTICA EN ENAP

Enap ha estado impulsando la incorporación de mujeres a su operación, generando para ello un círculo virtuoso con la educación técnico-profesional, de tal manera que las estudiantes opten por carreras afines a la industria. Y ya hay buenos resultados.

Durante el período 2024-2025 ingresaron 23 estudiantes a Enap Magallanes para hacer su práctica profesional, de los cuales 13 fueron mujeres, cumpliendo labores en las gerencias de Logística Operacional y Producción y Desarrollo, Mantenimiento, Laboratorios, Bodega y Departamento de Obras, entre otras.

Entre las funciones que abarcaron, destacan áreas como construcción, mecánica e, incluso, soldadura. “Varias de las estudiantes han sido parte de los conversatorios que hemos desarrollado en los liceos técnicos; entonces, ha sido muy bonito verlas en la empresa y conocer de cerca lo que han vivido y aprendido”, señaló la jefa de relaciones laborales Enap Magallanes, Paulina Lagos, quien relevó los cambios que genera en los equipos la incorporación de mujeres: “tiene un impacto muy positivo en el clima laboral, en las relaciones que se establecen. Escuchamos de los mismos equipos cómo ellos han aprendido a relacionarse de una forma distinta y valoran tener mujeres”.

Casandra Silva es la primera estudiante que ingresa a Enap para realizar práctica en soldadura; estudió en el Liceo Industrial y está contenta con la experiencia vivida. “Ha sido muy entretenido. He estado aprendiendo mucho gracias a mis compañeros, me han tenido paciencia porque no tengo tanta experiencia”, explica. Pese a reconocer que son pocas las mujeres soldadoras, se plantea el desafío de trabajar en esta área, aunque a veces haya diferencia de fuerza.

También proveniente del Liceo Industrial, Alexandra Barrientos realiza su práctica en el Departamento de Obras de Laredo, teniendo la oportunidad de aplicar sus conocimientos en el área de construcción. “Es distinto a lo que se pasa en el liceo, donde vi más temas habitacionales, ya que aquí son cosas metálicas, como estanques. He repasado cómo se hacen los análisis de riesgos, las charlas, revisión de contratos, las fechas de término, etc., entonces, es harto aprendizaje y me gustó mucho el ambiente laboral”, expresó.

Al igual que Casandra y Alexandra, otras estudiantes en práctica resaltaron el apoyo y la integración que han encontrado en Enap. Yasnira Latorre estudió Mecánica Automotriz en el Liceo Politécnico, reconociendo que no es fácil entrar a un mundo laboral muy masculinizado, pero -asegura- que vale la pena. “Busqué práctica en otros lugares y no me dieron opción por ser mujer, pero acá estoy bien, es muy buen ambiente. He aprendido mucho, incluso, a usar el radial, que es una máquina que hace perforaciones”, señaló.

Enap espera mantener este trabajo de incorporación de mujeres, realizando nuevas charlas a las estudiantes durante este año y promoviendo postulaciones a prácticas profesionales, las cuales se abren en el mes de octubre.

