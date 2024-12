ENTREGAN TARJETAS DE PAGO DEL TRANSPORTE MAYOR A GANADORES DEL CONCURSO DE DISEÑO

​“Es genial que como ciudad estemos avanzando en las exigencias en materia de modernización, no solo a nivel nacional e internacional en el transporte público, y creo que va a ser un beneficio para todos los usuarios del transporte público de la ciudad”, dijo Harold Sanhueza en la actividad donde fue premiado por haber concursado en la elección del diseño de la primera tarjeta de pago con que cuenta nuestro sistema de transporte urbano en Punta Arenas.



Junto con recibir una de las primeras tarjetas de público general que se están distribuyendo, participó con otras 25 personas de la actividad informativa en donde la encargada local de transporte público regional Karina Leiva dio a conocer detalles del sistema, los beneficios que trae su implementación, cuál va a ser el sistema de carga y los lugares de compra y carga de tarjetas, entre otros.



“Esperamos que la segunda quincena de diciembre esté abierta la oficina de atención de usuarios de la empresa Bipay, operadora del sistema, y que se estén instalando los lectores en los buses, para comenzar a partir de enero la marcha blanca que será con la coexistencia del pago con tarjeta y con efectivo por un periodo de dos a tres meses”, dijo el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Rodrigo Hernández Navarro.



Este sistema va a cambiar nuestra forma de usar el transporte público, la experiencia para las personas, ya que no sólo moderniza la forma de pago incluyendo todo tipo de tarjeta bancaria con tecnología mastercard, sino que ofrecerá mayor seguridad tanto a pasajeros como conductores, ya que éstos no tendrán que preocuparse más del cobro y recolección de monedas, sino que sólo se concentrarán en la conducción del microbús, agregó el seremitt.



Según lo informado por Leiva, la empresa pondrá a disposición del público una aplicación para sistema Android o iOS, además de la página web donde se podrá cargar la tarjeta propia y además administrar otras tarjetas de un núcleo familiar, por ejemplo, dando la opción a un titular de cuenta bancaria de inscribir varias tarjetas y cargarlas en línea, ya sea de adulto, persona mayor o TNE de estudiantes.



Con todo, agregó el seremitt Hernández que el público contará con 83 puntos de compra y recarga, en diversos locales comerciales apostados a lo largo y ancho de toda la ciudad.







