OTRO ESCÁNDALO ENSUCIA A CHILE: UNA NUEVA FIGURA QUEDA FUERA DE LA SELECCIÓN

​Así como el pádel en Chile no para de crecer, los escándalos también siguen apareciendo. En julio de 2022, dos denuncias de malos tratos y discriminación por parte de Karen Elal y Paula Bello, publicados por AS Chile, sacudieron a la Fepachi. El revuelo fue a nivel nacional y los dichos de las jugadores generaron mucho debate. Las polémicas más recientes fueron dos en 2024. Primero, la no entrega de un Wild Card a Javier Valdés en el pasado Santiago Premier Pádel P1 y luego, la no citación de Vicente Soto, actual número uno del mundo en Sub 14, al Panamericano de Menores que se jugará en México. Pero en las últimas horas, se conoció otra, y muy grave.



La denunciante es Gabriela Roux, quien junto a Giannina Minieri se convirtieron en la mejor dupla de Chile a nivel nacional e internacional. ¿Qué sucedió? ‘Gabi’ quedó afuera de la preselección de la selección chilena que entrenará para el Mundial de Qatar. Deportivamente, la marginación de Roux no tenía ningún sustento, porque los resultados avalan a la zurda: ganó los ocho torneos que jugó en el año. Entonces, ¿por qué no fue nominada?



Todo partió en diciembre de 2023, cuando Roux tuvo Influenza justo antes de viajar al tercer selectivo Fepachi en Viña del Mar. Según la versión de la afectada, Fabián Parolin, presidente de la entidad, le aseguró que estaba justificada a faltar tras haber presentado su certificado médico. Pero luego Roux, por decisión personal, no asistió al torneo de Talca, situación que también le informó a Parolin, quien dio el visto bueno.

Ahí comenzaron los problemas. El pasado 5 de junio, fue el propio dirigente quien le recordó que sólo se podía faltar a un selectivo y que el tema debía abordarlo con Noelia Suárez, seleccionadora nacional. Esa contradicción en las versiones del directivo hizo dudar a la deportista. El escándalo se desató cuando la situación quedó en manos de Suárez.

Roux, según cuenta en su carta abierta en Instagram, envió su inquietud vía mail y 10 días más tarde, le respondieron por medio de la firma “Comité Deportivo y Legal” de Fepachi sin individualizar a los miembros de ese comité. La respuesta paralizó a Roux. No sería incluida en la nómina por no cumplir la normativa.

El 4 de julio, la jugadora que participó en el pasado Santiago Premier Pádel, envió una apelación al organismo, pero el 12 de ese mismo mes, se le notificó el rechazo de la misma.

Los puntos en los que sustenta su defensa Gabriela Roux

Con el rechazo de su apelación, Roux decidió sustentar su reclamo en dos puntos del reglamento Fepachi. El primero es el 3.1, que dice que “todo jugador de primera categoría que desee participar o ser preseleccionado al Mundial, debe competir en todos los selectivos (pudiendo ausentarse en uno solo por decisión particular). En caso de no ser así, quedará automáticamente excluido de cualquier nominación”.

¿Qué dijo Roux en su descargo?: “Se entiende que ‘decisión particular’ se refiere a una acción voluntaria; una lesión o enfermedad al ser un acontecimiento involuntario no entra en ese apartado”. Y como no hay ningún punto en el reglamento que se refiera a los justificativos médicos, la jugadora hace referencia al punto 6 del reglamento.

“6. Puntos no aclarados: Cualquier punto no aclarado en este Reglamento, será resuelto, entre la Junta Directiva y los Seleccionadores y Comité de Disciplina”, detalla ese extracto de las reglas de Fepachi.

Otra de las molestias de Roux tiene que ver con que no se detalla quién sesionó, cuándo y la inexistencia de un acta de la resolución tomada, además de no tener la oportunidad de presentar de manera directa su apelación. “Mi pregunta es, ¿por qué mi certificado de influenza presentado en diciembre del año pasado no es válido? Hay casos de varios jugadores y jugadoras tanto en el proceso 2023 como en el proceso 2024 quienes han tenido mi misma situación y no han tenido problemas en ser nominados”, acusó más tarde.

Posteriormente, Roux le ofreció disculpas públicas a Noelia Suárez “por haberle faltado el respeto en una conversación al término del partido jugado el día sábado 13 de julio en el Selectivo de Viña del Mar. Lamentablemente, la rabia, impotencia y pena que sentía y sigo sintiendo, me sobrepasaron en ese momento y cometí el error de decir palabras fuera de lugar”.

Ya en el final de su escrito, la jugadora señaló que su deseo es que “ahora esto no se repita con las nuevas generaciones y transmitir que los valores del respeto, dignidad y compañerismo siempre deberían prevalecer”. La Fepachi sigue acumulando escándalos.

