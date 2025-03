EUGENIA MANSILLA LAGOS TRABAJADORA DEL COBRO DE TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO EN EL PROGRAMA “ALMORZANDO CON CHECHO”

​Este lunes 17 de marzo, (la Jana) Alejandra Vera Moya, nos llevó al hogar de Eugenia Mansilla Lagos, de 61 años de edad.

Chuletas de cerdo a la cerveza, acompañado de papas, fue el plato, para acompañar una conversación y la historia de una mujer que es, el pilar fundamental de su familia.



Trabajar durante 23 años en el cobro de tarjetas de estacionamiento en la ciudad de Punta Arenas, nos comenta de las muchas experiencias y anécdotas, especialmente considerando que es oriunda de Frutillar, una ciudad con una cultura y entorno muy diferentes, a la región de Magallanes, donde el invierno se hace sentir y aún más cuando trabajas en las calles.

Su marido y compañero, lo conoció hace 25 años atrás, entre risa comenta no me caía nada de bien fuimos por esos años compañeros de trabajo, haciendo aseo en colegios, y de eso ya llevamos años juntos, hace unos años no trabaja debe realizarse diálisis tres veces por semana, acido operado en sus piernas. Mi viejo dice Eugenia me ayuda con el quehacer del hogar mientras yo trabajo.

Eugenia lleva 40 años viviendo en Punta Arenas, y este año en junio- julio por fin después de tantos años pagando arriendo, tendrá su casa propia, la que se ubicará en Manuel Rodríguez frene al Archipiélago de Chiloé. Estos días nos llamaran para ir a escoger nuestras viviendas, se que mi casa, será para persona discapacitada, por mi marido y estamos felices, quien fue parte fundamental en este sueño es la Concejera Roxana Gallardo.

Eugenia Mansilla Lago, cada día sale a las 8 de la mañana rumbo a su trabajo, donde ingresa a las 9 horas con jornada hasta las 20 horas, según el trafico y si hay locomoción esta llegando a su hogar entre las 20.30 a 21 horas de lunes a viernes.



Cuenta que tiene un grupo de colegas, con los cuales cada día, se destinan el menú de la jornada, a veces cada uno debe llevar el aporte del hogar otras serán las cuchas de la mañana que indicarán cual será el desayuno o almuerzo.



Me encanta trabajar en la calle, soy mi propia jefa, solo debo hacer mi meta, que cada calle tiene en el total de venta del día, estoy entre las tres menores vendedoras, con orgullo indica Mansilla.

Al consultarle, por como se comportan los automovilistas, indica; hay de todo, pero siempre son los varones quienes son mas amables, en este rubro nos confiesa e aprendido a ser hasta psicóloga, con clientes que son habituales, que de repente los e visto desanimados o con pena.

Tiene un hijo el que el martes cumplirá 37 años, el por estos días está sin trabajo, pero me ayuda con su padre, para darle sus medicamentos y acompañarlo a diálisis y al médico, comenta.

Al consultarle si volvería a su zona algún día, dice no, yo soy Magallánica, me encanta Punta Arenas, aquí lo tengo todo, mi vida la hice en este lugar.



“El frio, la lluvia, el viento y nieve, nos hacen ponerle mas el hombro a esta pega, me gusta cuando la calle que me designan cada semana se mueve, me hace correr y que pase pronto el día” con voz de esas mujeres que nacieron guerreras de la vida nos comenta Eugenia.

Al terminar el menú preparado me invito a ser parte de su mesa donde, conversamos de todo lo que vive cada día, esos sueños que espera concretar con la llegada de la casa propia.



Nos muestra un premio al esfuerzo entregado en el 2014 por la empresa Estacionar S.A. y un premio al reconocimiento a su trabajo y compromiso como Mujer Destacada en el 2020 por la ilustre Municipalidad de Punta Arenas.

La sección que cada jornada Jana, llega a un hogar, nos invita a conocer un poquito más de nuestros vecinos, esos que siempre vemos, pero casi siempre es bien poco que sabemos, historias de vidas, que nos invitan, hacer mejores personas..



Redacción: Alejandra Vera Moya



​