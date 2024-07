EXIGENCIA URGENTE PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN LA RUTA 9 Y RUTAS DE LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA

​La Cámara de Turismo de Última Esperanza expresó la gran preocupación por las condiciones de la ruta que une a Puerto Natales con la capital regional y pide a las autoridades no descuidar ningún día y ningún tramo, ya que el fin de semana recién pasado y este lunes no se ha visto un refuerzo relevante para mejorar las rutas; hay varios casos de vehículos que se han salido de la pista, otros vehículos que han quedado en medio de la ruta sin poder avanzar y se han producido accidentes porque las condiciones climáticas hacen que la ruta no esté en buenas condiciones.



La comunidad de Puerto Natales se encuentra profundamente preocupada por la seguridad vial en la Ruta 9 y las rutas de la Provincia de Última Esperanza. Los hechos recientes han demostrado que las medidas actuales no son suficientes para garantizar la seguridad de todos los usuarios de estas vías.

El gremio de Última Esperanza hace un llamado urgente para que se aplique sal en toda la Ruta 9 y en las rutas de la Provincia de Última Esperanza, sin excluir las rectas. Esta solicitud no solo busca mantener las condiciones de seguridad vial adecuadas, sino también reforzar la aplicación de sal en áreas críticas como curvas, pendientes y zonas donde el sol no incide normalmente, las cuales son particularmente peligrosas durante las condiciones climáticas adversas.

Entendemos y apreciamos el esfuerzo continuo por parte de las autoridades y los operarios en el mantenimiento de estas rutas. Sin embargo, es fundamental que tomemos todas las precauciones adicionales posibles para proteger a todos los que transitan por estas vías. La seguridad y el bienestar de nuestra comunidad deben ser la máxima prioridad. Cada vida y cada miembro de nuestra comunidad son invaluables, y no podemos permitirnos perder más debido a accidentes evitables.

Adriana Aguilar, gerente de la Cámara de Turismo de Última Esperanza, expresó: "La seguridad de nuestros habitantes y visitantes es primordial. La aplicación de sal en toda la ruta y el refuerzo en las áreas críticas no solo protegerá vidas, sino que también asegurará que el turismo, una parte vital de nuestra economía, pueda continuar de manera segura incluso en condiciones climáticas adversas."



La comunidad lo exige por la seguridad de todos, no solo de los visitantes, sino de todos los que habitan y transitan todo el año por las rutas y caminos de la región.

Además, queremos reforzar la importancia del autocuidado y el manejo a la defensiva entre los conductores. Es esencial que todos los usuarios de estas rutas conduzcan con precaución, utilicen cadenas o clavos cuando sea necesario y mantengan una velocidad segura.



Llamado a la Delegada Presidencial Provincial

En complemento a estas solicitudes, el gremio de Última Esperanza hace un llamado urgente a la Delegada Presidencial Provincial para que, a través de COGRID, se emita un Informe Alfa que abarque tanto a Natales como a Torres del Paine. Este informe es crucial para recopilar antecedentes y evaluar las necesidades de la población afectada por las bajas temperaturas, permitiendo la adquisición de los recursos y maquinaria necesarios para enfrentar la ola polar, de acuerdo con el Plan Nacional de Emergencia.



¿Qué es el Informe Alfa?

El Informe Alfa es una herramienta fundamental que elaboran las autoridades locales una vez que ocurre una emergencia, desastre o catástrofe. Su propósito es evaluar los daños y necesidades de la población afectada, permitiendo la identificación del evento destructivo y la evaluación detallada de los requerimientos.



Solicitamos al SEREMI de Obras Públicas y todas las autoridades regionales que consideren esta petición con la urgencia que amerita, y se implemente de manera inmediata la aplicación de sal en toda la Ruta 9 y en las rutas de la Provincia de Última Esperanza para prevenir futuros incidentes.