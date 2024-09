EXPECTACIÓN EN TIERRA DEL FUEGO ANTE LA APERTURA DEL PASO BELLAVISTA: SE ESPERA PARA EL 1 DE OCTUBRE

​Los habitantes de la comuna de Timaukel y sus alrededores están expectantes ante la inminente apertura del paso Bellavista, programada para el próximo 1 de octubre. Este paso fronterizo, ubicado en el sector de Pampa Guanaco, se ha convertido en un nexo crucial para el sur de la isla de Tierra del Fuego, no solo por su relevancia económica, sino también por su importancia social y turística. A pocas semanas de la reapertura, las miradas están puestas en la coordinación y preparación de los organismos tanto en Chile como en Argentina, que deben asegurar que todo esté listo para cumplir con la fecha acordada.



El consejero regional de la Provincia de Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas, ha sido una de las voces más destacadas en expresar la inquietud y el anhelo de la comunidad respecto a este acontecimiento. "Hemos canalizado la preocupación que existe en la comunidad de Timaukel respecto a la reapertura, este primero de octubre del paso Bellavista en el sector de Pampa Guanaco", declaró Cárdenas, subrayando la importancia de que los organismos fiscalizadores y de control estén plenamente preparados para la ocasión.



El paso Bellavista no es solo una ruta fronteriza; es un vínculo histórico que ha sostenido la conexión económica, social, cultural y productiva entre los territorios de Chile y Argentina en esta remota región. "Hemos luchado por varios años para que esto se haya conseguido esta temporada estival, antes sólo abría un par de meses. Y esperamos que este primero de octubre, este paso fronterizo internacional, el más austral de nuestros territorios, sea re-aperturado nuevamente desde la fecha que corresponde", enfatizó el consejero.



La habilitación del paso Bellavista es vista por los habitantes y empresarios locales como una "alianza estratégica para el desarrollo productivo y también el encuentro entre ambos pueblos". Las expectativas son altas, ya que este corredor promete revitalizar la actividad en la isla, potenciando el turismo y facilitando el intercambio comercial entre los dos países. "Tan importante es la isla de Tierra del Fuego, donde existe una tradición histórica en el sector de Pampa Guanaco respecto a la vinculación económica, social, cultural y productiva de ambos sectores", concluyó Cárdenas.



Cabe recordar que en 2023 se conjugaron diversas situaciones, en ambos lados del paso fronterizo, que lo mantuvieron cerrado durante gran parte de la temporada, situación que por meses fue anunciada por el consejero fueguino, y que espera no vuelva a repetirse este 2024.