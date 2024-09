FISCALIZAN BUSES INTERURBANOS EN EL MARCO DE FIESTAS PATRIAS Y CAMBIO EN LA NORMA DE TRASLADO DE EQUIPAJE

​Una nueva cita se dieron autoridades regionales, esta vez para fiscalizar la salida de Bus Sur con destino a Natales, la mañana de este jueves. La directora regional de Sernac, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones y el jefe de la Subcomisaría de Investigación de Accidentes del Tránsito SIAT de Carabineros dieron a conocer sus estrategias de inspección en materia de servicios de transporte de pasajeros interurbanos.



“Esto es parte del plan Calles Protegidas, en el marco de las celebraciones del 18. Hemos intensificado nuestros controles en todos los modos de transporte para darle seguridad a la gente. Para este feriado debemos realizar 40 controles de buses interurbanos” señaló en la agencia el seremitt Rodrigo Hernández.



“Además, estamos fiscalizando la puesta en marcha del decreto 83 que obliga a las empresas de transporte interurbano a hacer un nexo escrito entre los pasajeros y la carga o equipaje que transportan. Esto va otorgar mayor seguridad al momento de realizar envíos, ya que a nivel nacional se ha notado que hay una tendencia a hacer uso malicioso de los servicios con transporte de ilícitos”, agregó.



El capitán jefe de la SIAT Alvaro Baquedano, informó que la prefectura Magallanes ha dispuesto servicios de patrullajes especiales en carreteras para el transcurso de todo el feriado y días adyacentes. “Además, se ha instruido la realización de servicios especiales en los entornos de fondas y ramadas, haremos controles en conjunto con Senda y velaremos en toda la región por la seguridad de la ciudadanía en toda circunstancia”.



Recordó que el feriado similar de 10 días el 2019, hubo 36 siniestros viales dejando 26 personas lesionadas de distinta consideración. Por ello hizo el llamado a la responsabilidad al momento de los desplazamientos para no tener que lamentar pérdidas de vidas en este contexto de celebraciones.



La directora regional de Sernac Denisse Pérez mencionó el trabajo conjunto que se realiza hace años con Carabineros y la seremi de Transportes y Telecomunicaciones, en su rol, en relación a los derechos del consumidor. “En el caso de los servicios de transporte interurbano de pasajeros la ley es muy clara, estableciendo que las empresas deben informar clara y oportunamente tarifas, rutas, horarios y también la correlación de los pasajeros con la carga”, indicó.



Otros aspectos por los que vela Sernac tiene relación con la venta de pasajes y el servicio de post venta. “El fortalecer la fiscalización conjunta tiene relación con velar con aspectos como, por ejemplo, que la empresa mantenga correctamente elementos como el cinturón de seguridad, cuyo uso es obligatorio”. Los reclamos que una o un consumidor quiera presentar lo puede hacer vía on line en Sernac.cl o presencial en la oficina de Sernac en calle Lautaro Navarro 353.



Las autoridades recalcaron que el uso del cinturón es obligatorio por parte del pasajero y el no uso hace que se exponga a multas que pueden ser cursadas por Carabineros o inspectores del programa de Fiscalización de la seremitt.

