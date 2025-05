FOMENTAN ESPARCIMIENTO Y CONOCIMIENTO ANCESTRAL DEL TERRITORIO A PERSONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN PUERTO WILLIAMS

A través de visitas guiadas en el Museo Territorial Yagan Usi – Martín González Calderón, la Delegación Antártica Chilena busca que la población flotante que trabaja en las diversas obras de la capital provincial, tenga alternativas en actividades de ocio y adquiera información pertinente de la cultura milenaria que caracteriza a la zona.



En una iniciativa que conjugó la colaboración entre el sector público y privado, la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena organizó visitas guiadas en el Museo Territorial Yagan Usi – Martín González Calderón, dirigidas a personal de las empresas constructoras que trabajan en las diferentes obras de Puerto Williams.



En esta actividad, desarrollada a través del programa "Gobierno en Terreno" y Coordinación de Seguridad Pública de dicha Delegación, participaron aproximadamente 40 personas de las empresas Salfa y Axis. Sus principales objetivos radican en fomentar momentos de esparcimiento en esta población flotante, estimulando factores protectores, la sana convivencia y potenciando el cuidado de los distintos bienes patrimoniales que existen en el territorio.



La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, destacó la colaboración del personal de dicho recinto cultural, al igual que el compromiso de las empresas y sus trabajadoras y trabajadores, quienes voluntariamente, con el apoyo de sus empleadores, concurrieron al museo en estas jornadas recreativas para adquirir conocimientos sobre la cultura ancestral yagán, los primeros exploradores europeos y la avifauna de la zona.



"Esto es muy importante para nosotros, porque finalmente es muy difícil cuidar, conservar y preservar un espacio que uno no conoce. Considerando que generalmente son empresas que vienen y se desarrollan en actividades productivas que tienen que ver con la construcción, con el uso de caminos, es importante que ellos conozcan la cultura, que conozcan la historia de este territorio ancestral que es tan importante para toda la comunidad", profundizó la máxima autoridad provincial.



Por su parte, el director del Museo Territorial Yagan Usi – Martín González Calderón, Alberto Serrano, comentó que "me parece una iniciativa muy buena, porque en general, estas grandes empresas que vienen de paso por el territorio con sus trabajadores y sus obreros, que es gente que viene de afuera, siempre quedan sin la posibilidad de conocer dónde están situados en el territorio donde están trabajando, que es un territorio muy desconocido a nivel nacional. Son muy pocas las fuentes de información que permiten a personas de otros lados del país conocer respecto a este lugar, sobre la presencia milenaria y actual del Pueblo Yagán".



En tanto, Elvis Subiabre, administrador de obras en Desarrollos Constructivos Axis, empresa que ejecuta trabajos en el aeródromo Guardiamarina Zañartu, se mostró satisfecho por esta iniciativa que benefició a una veintena de sus trabajadores. "Se ha permitido visitar el museo en un horario especial. Estamos trabajando en la isla por turnos, por lo que les agradecemos por esta instancia entretenida para todo el equipo, para sentirse identificados con toda la cultura yagán que nos rodea", dijo.



A uno de los trabajadores, el carpintero Carlos Quezada, oriundo de Talca, le llamaron la atención las herramientas que yaganes utilizaban para cazar y alimentarse, así como las diferentes especies de aves que habitan en el lugar. "No muchos tenemos la oportunidad de estar en estas tierras. Encuentro que fue una actividad muy bonita, y así tenemos la capacidad de aprender un poco más de lo que es la cultura yagán y distintas otras culturas del país. Me voy con una muy buena impresión de la gente que nos atendió acá y que nos dieron los conocimientos de lo que es la cultura yagán", opinó.