MOP INAUGURA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN EL POBLADO MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

​En el marco de la visita de la ministra de Obras Públicas, Jessica López, a la Región de Magallanes, se realizó la ceremonia de inauguración de las nuevas instalaciones portuarias para la localidad de Puerto Toro, considerada la más austral del mundo. Se trata de una rampa de conectividad, una explanada y un refugio, por una inversión de 6 mil millones de pesos, que potenciarán la actividad portuaria y comercial de la zona.



La ministra López, acompañada del delegado presidencial regional (s) Andro Mimica, la delegada provincial de la Antártica, Constanza Calisto, el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, y del Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, destacó que “es una obra muy transformadora para Puerto Toro, ya que parte de su desarrollo tendrá que ser complementado naturalmente con otras obras. Como Ministerio de Obras Públicas no vamos a dejar de estar presentes aquí en todo lo que podamos aportar al desarrollo de Puerto Toro, porque ser el poblado más austral del mundo, de la latitud 55, es un honor, es algo que como país tenemos que honrar, y lo honramos haciendo presencia, con infraestructura, con servicios públicos, y buscando cómo incentivas que venga más gente a conocer esta localidad e instalarse”.



Por su parte, el alcalde de Cabo de Hornos señaló que “esta modernización nos va a permitir una mayor conectividad a la localidad e irá mejorando más, no solamente con esta infraestructura sino que también con las mejoras que se están haciendo al interior de esta pequeña localidad que tiene más de 130 años de historia. Agradezco como alcalde la oportunidad del MOP de estar acá, junto con todo su equipo, y también darle la alegría a todos los residentes de la localidad. Sé que lo han esperado por muchos años”.



El proyecto viene a cubrir una necesidad histórica de servicios portuarios de conectividad para los habitantes de la localidad y sus familiares que residen en Puerto Williams.



Esta nueva infraestructura viene a modificar las actuales condiciones de desembarque, las que se desarrollan precariamente sobre la playa, incluso en ocasiones con desembarco de los usuarios sobre el agua, al no contar con una facilidad que permita el apoyo del portalón del ferry sobre el terreno o una estructura adecuada. El proyecto contempló la construcción de una rampa de hormigón armado para el atraque directo del ferry y un refugio con capacidad de 15 pasajeros.



Visita a Puntos de Posada de Helicópteros en Puerto Toro



Durante la visita, la ministra López realizó la primera piedra de la construcción del punto de posada de helicópteros (PPH) en Puerto Toro, por parte de la Dirección de Aeropuertos del MOP. El desarrollo de este punto de posada en Isla Navarino permite cumplir con uno de los objetivos del Plan de Infraestructura de Soporte Aéreo para Emergencias (ISAE): proporcionar conectividad aérea a las zonas más apartadas del territorio. Precisamente, dentro de aproximadamente un año habrá PPH en los puntos habitados más extremos del país: Visviri (proyectado para 2026) y Puerto Toro.



Durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, la Dirección de Aeropuertos comenzó a implementar el plan ISAE, que en lo medular implica impulsar la habilitación de una red de puntos de emergencia para helicópteros (PPH) en todo el país. A fines de marzo de 2025 se contabilizaban 72 PPH terminados, siendo la meta contar con 100 puntos operativos para marzo de 2026.



“Hoy es un día muy especial para Puerto Toro, la localidad más austral mundo. Estamos inaugurando primero el muelle que permite tener una inversión de 6.000 millones de pesos para brindar conectividad, pero además poniendo la primera piedra del punto de posada de helicópteros. Esto va a permitir que podamos tener una mayor conexión pero también funcionar en procesos de emergencia que se puedan tener en esta austral localidad. El Gobierno del Presidente Gabriel Boric pone su foco y su acento en la descentralización, y para poder tener una descentralización real se necesita tener infraestructura pública acorde con las necesidades actuales de cada uno de los poblados”, concluyó el Delegado presidencial regional (s), Andro Mimica.