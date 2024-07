GIGANTE CARLOS ALCARAZ: ARROLLA A NOVAK DJOKOVIC Y GANA WIMBLEDON POR SEGUNDO AÑO SEGUIDO

Espectacular lo de Carlos Alacaraz (3°). El español jugó su mejor tenis y derribó a Novak Djokovic (2°) en sets corridos en la gran final de Wimbledon. Fue arrollador lo del 3 del mundo, que se impuso por 6-2, 6-2 y 7-6 (4) en 2 horas y 30 minutos de partido.

Alcaraz llega así a cuatro trofeos de Grand Slam y defiende su título de Wimbledon en 2023. Además, se consagra en un nuevo major luego de ganar Roland Garros hace algunas semanas. Por su parte, "Nole" se queda con 24 torneos "grandes" y vuelve a perder en el pasto británico ante "Carlitos". Lo del español de 21 años fue verdaderamente tremendo. Dominó a Djokovic de principio a fin y casi no pasó zozobras. El serbio no encontraba respuestas y lo sufrió, principalmente en los dos primeros sets, en los que Alcaraz quebró cuatro veces para llevárselos rápidamente por 6-2. El tercer parcial fue algo distinto. Djokovic jugó mejor, pero aun así el murciano quebró y sacó 5-4. Tuvo tres match points, pero no pudo y el serbio devolvió el rompimiento. Se fueron al tie break, terreno en el que "Nole" se hace fuerte. Pero esta vez no. Alcaraz ganó por 7-4 y la algarabía fue total. Simplemente arrollador lo del español.

Fuente: Emol.com

