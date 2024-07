GLORIA BENAVIDES Y HORACIO SAAVEDRA ESTE SÁBADO EN DREAMS

​Por años vivieron a no más de 50 kilómetros de distancia en la Región De La Araucanía, sin saberlo. Horacio, en Pitrufquén y Gloria en su natal Loncoche. Sin embargo; no fue sino hasta la década del sesenta cuando la vida los unió en una amistad sin interrupciones, siendo la música testigo por más de medio siglo.

Eso es precisamente lo que traerán al escenario del Restobar Lucky 7 de Dreams Punta Arenas el maestro Horacio Saavedra y la multifacética Gloria Benavides. Un musical lleno de experiencia, cercanía, y particularmente evocativo.



Recuerdos

Será de esos shows inolvidables a cargo de estas queridas figuras del mundo artístico quienes, con su talento y carisma, lograron estar presentes en millones de hogares en Chile a través de la televisión en programas como el Jappening Con Ja, Sábados Gigantes, el Festival de Viña Del Mar y un sinnúmero de estelares. “Estamos en la etapa de disfrutar lo que desarrollamos por más de 60 años haciendo música y entretención. Será un encuentro de muchos recuerdos y mucha nostalgia dedicado especialmente a los mayores, que cada día son más en Chile y están un poquito olvidados”, enfatizó Saavedra en conversación con este medio.



El sur

“Siempre digo que nací en Concepción, me crié en Pitrufquén, me eduqué en Temuco y me eché a perder en Santiago”, señaló entre risas Horacio Saavedra, al ser consultado por su vínculo con el sur de Chile.

Afirma que fue en el Liceo de Hombres de Temuco donde comenzó su aventura con la música y que jamás pensó que sería para toda la vida. ”Se fueron dando las cosas. Primero fuimos los músicos del liceo luego, de la ciudad, hasta que nos escuchó gente de Santiago y nos llevó para allá. Toda una vida. Imagínate, hoy tengo 78 años, cinco hijas, 8 nietos y una bisnieta”, confiesa con genuino orgullo.



Expectativa

Sobre lo que presentarán este sábado en Dreams, Horacio Saavedra dijo estar confiado en que será una noche para recordar y estar cerca de la gente de Magallanes que siempre les ha recibido con afecto, el mismo que le demuestran día a día a través de su Instagram donde tiene más de 50 mil seguidores. “Gloria es muy querida y yo también siento ese afecto de las personas. Lo pasamos muy bien sobre el escenario y la gente sale contenta. Hacemos más de una hora de show y después otra hora sacándonos fotos y compartiendo con el público. Es reconfortante”, sentenció Saavedra.

El acceso al show es gratis con la entrada al principal centro de entretención regional cuyo importe total es en beneficio fiscal.