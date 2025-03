GOBERNADOR FLIES SOBRE COMISIÓN INVESTIGADORA A PROCULTURA "DE TODOS LOS COMENTARIOS QUE SE HACEN PARTICULARMENTE EN EL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES NO HAY NINGUN PUNTO QUE PUEDA SER CRITICABLE"

Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el gobernador de Magallanes, Jorge Flies Añón, conversó e informó a la comunidad sobre tres temas relevantes para la región: la creación del Comité de Desarrollo Productivo en Magallanes, el Foro de Inversiones Sostenibles y su respuesta al informe final de la Comisión Investigadora sobre ProCultura.



Nuevo Impulso para la Economía Local: Comité de Desarrollo Productivo en Magallanes



Flies destacó la creación de un Comité de Desarrollo Productivo en colaboración con CORFO y el Gobierno Regional, que permitirá a actores del sector público, privado y académico ser protagonistas del rumbo productivo de la región. Esta iniciativa tiene como objetivo orientar estratégicamente los recursos para impulsar la innovación, el emprendimiento y el fomento productivo.



Foro Internacional Reunió a 200 Líderes en Magallanes para Impulsar Inversiones Sostenibles



En el marco de las Asambleas del BID y BID Invest 2025, cerca de 200 asistentes participaron en el Foro de Inversiones Sostenibles realizado en Punta Arenas. El evento contó con la presencia del Presidente Gabriel Boric y líderes internacionales, quienes discutieron los desafíos y oportunidades de la transición energética.



El Lapidario Informe Final de la Comisión Investigadora sobre ProCultura



El gobernador Jorge Flies también se refirió al informe de la Comisión Investigadora que alude a su rol, junto al de Claudio Orrego y Miguel Crispi, en los convenios con la fundación ProCultura, liderada por Alberto Larraín e indagada por la Fiscalía por un eventual fraude al fisco en convenios por cerca de 6 mil millones de pesos con distintas gobernaciones.

Ante esto, Flies comentó:

"La comisión en el parlamento formado principalmente por oposición al actual gobierno iba a tener una conclusión que no es legal, no es legal en el sentido que es una comisión política y uno entiende que la comisión política va a tener una postura política, entendíamos que independiente de las explicaciones que se den de distintos gobiernos regionales de distintos ministerios, el resultado de esa comisión iba a ser parecido a lo que han sacado, no estamos de acuerdo, como la comunidad puede leer en el resultado de la comisión, en realidad, particularmente aparte de todos los comentarios que se hacen particularmente en el ámbito del gobierno regional de Magallanes no hay ningún punto que pueda ser criticable."

Puedes ver la entrevista aquí:





​



​