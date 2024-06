GOBERNADOR REGIONAL DE MAGALLANES JORGE FLIES DEFIENDE INVERSIÓN EN CENTRO ANTÁRTICO INTERNACIONAL Y RESPONDE A CRÍTICAS 'NO COMPAREN PERAS CON MANZANAS'

​El Gobernador Regional de Magallanes, Jorge Flies, abordó esta mañana las críticas sobre la inversión en el Centro Antártico Internacional (CAI) durante una entrevista en el programa "Buenos Días Región", conducido por Cristofher C. Cortéz en Polar Comunicaciones. Flies respondió contundentemente a las objeciones, especialmente las del crítico César Cifuentes, quien afirmó que la inversión en el CAI "no va a generar nada". El gobernador defendió el proyecto destacando su importancia estratégica para la región y su comparativa económica: "Para los mediocres, aquellos que dicen que Magallanes no se merece estas inversiones, el Centro Antártico Internacional cuesta lo que cuestan dos estaciones del metro de Santiago, así que no me vengan con estas cosas de cuánto se va a gastar... tienen que tener cuidado con lo que dicen cuando comparan peras con manzanas"



​Flies subrayó que el CAI no solo representará un avance significativo en la investigación científica, sino que también fortalecerá la posición de Punta Arenas como la capital antártica mundial, atrayendo turismo y generando ingresos propios: "Va a tener muchos ingresos propios" y ayudará a poner a Magallanes en el mapa global de la ciencia y el turismo



​Además, el gobernador comentó sobre la reciente incautación de su teléfono, señalando que está tranquilo y que el proceso investigativo debe seguir su curso sin interferencias. Añadió que no hay necesidad de agregar más información al respecto, ya que es parte de una investigación nacional.



