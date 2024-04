GOBIERNO EN TERRENO PROPICIÓ JORNADA INFORMATIVA Y DE CAPACITACIÓN PARA ORGANIZACIONES SOCIALES

​Una excelente convocatoria tuvo la jornada informativa realizada ayer martes (16 de abril) sobre el Fondo Concursable 2024 de Aguas Magallanes. La actividad fue convocada por el equipo de Gobierno en Terreno, liderado por su asesora Violeta Castillo Gómez, en el marco de un diálogo ciudadano que contó con la asistencia de más de 40 dirigentes sociales.







En la oportunidad, Aguas Magallanes, hizo un detallado paso a paso sobre el proceso, requisitos, líneas de postulación, además de una capacitación sobre cómo subir los proyectos a la plataforma en línea para estos efectos: cómo ingresar, de qué forma adjuntar los documentos, etc. De igual forma, la compañía se encuentra atendiendo dudas y consultas durante las mañanas, en su oficina de atención a clientes ubicada en José Menéndez 839 o a través del correo [email protected].



Desde el año 2011 la compañía lleva adelante esta iniciativa destinada a financiar de manera parcial o total, proyectos de organizaciones sociales. Este año podrán postular uniones comunales, juntas de vecinos, club de adultos mayores, organizaciones indígenas, clubes deportivos, condominios sociales con comité de administración, bomberos y este año también podrán hacerlo organizaciones de y para personas con discapacidad.







La idea es presentar proyectos que apunten al mejoramiento de espacios comunitarios (mejoramiento de baños, cierres perimetrales, etc.); equipamiento de sedes comunitarias, organizaciones y clubes deportivos (mobiliario, artículos electrónicos, vestimenta, etc.); proyectos que promuevan la cultura medioambiental y el buen uso del recurso hídrico. Todo lo anterior explicitado en las bases del Fondo Concursable, publicadas en el sitio www.aguasmagallanes.cl, cuya fecha de cierre, tal como se establece en las bases, será el 6 de mayo a las 17:00 horas. Este año, el Fondo Concursable de Aguas Magallanes cuenta con un monto total de $45 millones, a distribuir entre los proyectos ganadores en Porvenir, Puerto Natales, Puerto Williams y Punta Arenas.