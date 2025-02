INCUMPLIMIENTO FISCAL: LAS ADVERTENCIAS DEL MUNDO POLÍTICO ANTE AJUSTES DE GASTO Y SUS IMPLICANCIAS EN AÑO ELECTORAL

El Gobierno no logró alcanzar la meta fiscal, lo que ha generado críticas desde diversos sectores, una situación que se torna aún más compleja en un año electoral.



Esta meta corresponde a un objetivo que el Gobierno establece para el balance estructural de sus finanzas públicas. Se mide con el déficit estructural, que se constituye por la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que recauda.

Esto, considerando factores como el precio del cobre y el crecimiento económico. El Ejecutivo ha estado, en los últimos años, empeñado en reducir ese déficit y el Ministerio de Hacienda había indicado que este año lo llevaría a un 1,9% del Producto Interno Bruto (PIB). Pero no lo logró, y se quedó con un déficit de 2,9% del PIB.

Esto es, un punto porcentual más de lo que había esperado. Más tarde, el viernes, la Dirección de Presupuestos (Dipres) divulgó el Informe de Finanzas Públicas (IFP) que cierra el 2024, en el cual reconoció que el balance estructural llegó a -3,2% del PIB. Fue un desvío relevante respecto del previamente estimado (-2,3%) y el peor registro desde que se creó la regla de equilibrio fiscal en 2021, con excepción del periodo pandémico.

Otro elemento que requiere atención es la deuda pública bruta. Al cierre de 2024 su cálculo subió 42,3% del PIB, aunque está por debajo del techo prudencial de 45% del PIB. Advertencias desde el oficialismo En ese contexto, los parlamentarios oficialistas debaten sobre el ajuste presupuestario que se avecina y advierten sobre su posible impacto en las próximas elecciones. Mientras algunos sostienen que, en un año electoral, la ciudadanía eleva sus expectativas y que el Gobierno podría tener menos logros para mostrar en un momento clave, otros consideran que se está generando un alarmismo innecesario y que el recorte no tendría un efecto significativo en las urnas.

El jefe de la bancada de diputados de Frente Amplio e integrante de la comisión de Hacienda, Jaime Sáez, señaló que "es crucial que el Gobierno equilibre la necesidad de consolidación fiscal con las demandas sociales y económicas, especialmente en un contexto electoral donde las expectativas ciudadanas suelen intensificarse".



"En ese sentido, se debería propender a alcanzar un gran acuerdo por la recaudación fiscal que permita financiar gastos permanentes y crecientes sin comprometer a las generaciones futuras", añadió. El diputado y presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, Carlos Bianchi (Ind.-PPD), acusó que la Dirección de Presupuesto, liderada por Javiera Martínez, se equivocó y se tiene que asumir esa responsabilidad: "Lo que no puede ocurrir es que no existan responsables frente a algo que, efectivamente, es de la mayor gravedad", dijo. "En primer lugar, es grave porque tenemos una deuda cercana al 42% en línea roja, es del 45% del PIB, es decir, no hay capacidad de endeudamiento.

Segundo, porque ya el acuerdo que habíamos realizado en la discusión del presupuesto hizo que se rebajen 600 millones de dólares y, al parecer, el ministro no ha encontrado nada mejor que hacerlo más simple, seguir rebajando, y ha señalado que estaría dispuesto a rebajar otros 700 millones de dólares, con todo el perjuicio que esto implica en los ministerios, en los gobiernos regionales y en el presupuesto en general que estaba dispuesto para el periodo 2025 y los efectos que esto tiene para el próximo año y para el próximo gobierno que vendría", sostuvo Bianchi. En ese marco, el parlamentario señaló que "entre otras cosas, tendrá que eliminar programas que han sido pésimamente mal evaluados, son muchos los programas que están al debe.

Tiene que haber mayor eficiencia en el gasto público, tienen que haber incentivos, entre otras cosas, como el que ha señalado con respecto a la rebaja de impuestos del 23% o del 24%, lo ha dicho, que es como la línea media que tienen los países OCDE, que me parece bien, pero también tienen que haber en paralelo, como se ha señalado, otros equilibrios para poder seguir incentivando la economía, el empleo y todo lo que no ha sido posible obtener".

En relación al ajuste de presupuesto y cómo esto podría afectar en las próximas elecciones, el legisladores aseguró que habrán consecuencias: "Van a seguir habiendo rebajas, que es lo más fácil que ha encontrado el ministro para poder compensar. Va a afectar porque el Gobierno va a tener menos que exhibir, pero lo que va a afectar en este año electoral va a ser a la oposición en su pretensión de ser gobierno el próximo año porque va a tener un presupuesto que va a llegar absolutamente ajustado y un nivel de endeudamiento que no le va a permitir hacer mucho en los años siguientes.

O sea, esto tiene efectos muy significativos, nos observan en Chile, nos observan en el mundo, este tipo de espectáculos penosos tienen efectivamente consecuencias y yo espero que aquí existan responsabilidades asumidas y no solo que haya una porfiadez, una tozudez una vez más de mostrar otras cifras, otros resultados y no asumir que aquí han habido errores gravísimos". Una visión distinta compartió el diputado Jaime Naranjo (ex PS) quien planteó que "se está haciendo un escándalo innecesario sobre una cifra que no es primera vez ni será última vez que se equivocan en la estimación".

"Partamos del reciente ejemplo donde todos los ‘expertos económicos’ se equivocaron en el crecimiento de diciembre y del año 2024 ¿Los vamos a crucificar como se ha querido hacer con el Ministro de Hacienda y la directora de la Dipres?", añadió. Agregó que "tomo con mucha cautela lo que viene para el año 2025 donde todo indica que en diversos indicadores económicos vamos a tener cifras mucho mejores que las del año 2024. Probablemente si llega haber un ajuste será muy menor y por tanto no va afectar mayormente el gasto social y no tendrá impacto ni efecto electoral.

Lo que pasa es que la extrema derecha y la derecha quieren que haya un ajuste severo en el presupuesto para ellos sacar dividendos políticos. Llamaría a estos sectores políticos a no mirar Chile en impacto electorales y sí en que es mejor para en interés superior del país". Visión de la oposición Desde la vereda contraria, el diputado Frank Sauerbaum (RN) acusó que "los errores del Gobierno son groseros y vamos a pedirle que sinceren los números de una sola vez ante los chilenos y sencillamente le aclaren que no hay recursos suficientes para cumplir las promesas que se establecieron en la Ley de Presupuestos 2025 porque se basaron en cifras equivocadas que el propio Gobierno proyectó".

El parlamentario de Renovación Nacional acusó la administración del Presidente Gabriel Boric "nunca tuvo en su programa de gobierno una sola línea respecto a la importancia de este crecimiento. Además, no nos olvidemos de que los líderes del Frente Amplio decían que había que decrecer, que había que inyectar incertidumbre al mercado para crecer con más igualdad. Aquí tenemos los resultados. Los resultados se ven porque las palabras crean realidades. Ojalá que los jóvenes del Frente Amplio hayan madurado y entendido que no basta con el voluntarismo, sino que hay que tomar acciones concretas, rápidas, para recuperar la confianza".

Asimismo, el diputado Felipe Donoso (UDI) advirtió que "a pesar de las promesas del ministro, ya llevamos varios años con un presupuesto sobreestimado y en un año electoral esto podía llegar a cifras aun más escandalosas".

Por su parte, el diputado Miguel Mellado (RN) sostuvo que "este Gobierno tendrá un pobre desempeño en sus cuatro años en promedio y con los cálculos de ingresos sobreestimados los últimos años, dejará el país endeudado y sin holguras fiscales".

"Nosotros esperamos que el ministro Marcel honre los compromisos asumidos y haga en marzo un recorte mucho más grande que los 600 millones de dólares acordado, dado que el déficit con que cerró el 2024 hace que el 2025 sea más estrecho aún y se hace necesario más ajuste fiscal urgente para que el Gobierno cumpla con lo que ellos mismos comprometen de déficit y de balance estructural", añadió.

En esa línea, el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, señaló que "no se trata de criticar por criticar, sino impedir que esta pesada 'mochila fiscal' termine limitando la inversión en salud, seguridad y educación, hipotecando el futuro del país. Un alza de 2,5% en el PIB , no soluciona los problemas; necesitamos un ajuste serio en el gasto público, empezando por los operadores políticos contratados, los programas mal evaluados y una modernización del Estado real que garantice eficiencia y transparencia para todos los chilenos".

Además, dijo que "es indispensable que dejen sus cargos el Ministro de Hacienda Mario Marcel y la Directora de la Dipres Javiera Martínez, que han demostrado una incompetencia, irresponsabilidad y porque las consecuencias de sus errores, le pesarán al país por varios años". ¿Qué dicen los analistas? Por otro lado, el académico de la Facultad de Administración y Negocios de la U. Autónoma, Leonardo Rivas, planteó que "recortar el presupuesto se vuelve clave porque, sin ajustes, la trayectoria ascendente de la deuda pública podría poner en riesgo la sostenibilidad fiscal del país. Ya existían advertencias que, en ausencia de medidas correctivas, la deuda, que al cierre de 2024 se situaba en torno al 41,2% del PIB, podría acercarse al 45% en 2025.

Este escenario, además de deteriorar la posición crediticia de Chile, encarecería el financiamiento y reduciría el margen de maniobra fiscal para responder a futuros choques económicos". En esa línea, dijo que "el costo de implementar recortes presupuestarios se magnifica en un año electoral. En términos económicos, una reducción del gasto equivalente a un 1% del PIB podría provocar una contracción temporal del crecimiento real de entre 0,2% y 0,4%, afectando la demanda agregada y el financiamiento de programas sociales esenciales".



"Políticamente, estos recortes pueden tener un impacto negativo en la percepción del electorado, ya que podrían traducirse en menos recursos para áreas clave como salud, educación y seguridad, lo que a su vez podría ser aprovechado por la oposición para criticar la gestión del gobierno", añadió.

Finalmente, dijo que "la estrategia debe centrarse en aplicar recortes de manera equilibrada y acompañarlos de medidas compensatorias focalizadas, para minimizar el impacto en los sectores más vulnerables y asegurar la sostenibilidad a mediano plazo". Por su parte, Macarena García, economistas de LyD, dijo que "preocupa que estos errores de estimación para el 2024 se transfieran a las otras estimaciones, como por ejemplo, de los ingresos esperados de la reforma de cumplimiento tributario, lo cual podría generar un déficit permanente, impactando en más deuda pública". En relación al impacto en este año electoral, la economista aseveró que "se ve difícil que este Gobierno ordene las finanzas públicas, especialmente cuando en tres años que tuvo de tranquilidad política, sin elecciones presidenciales, incluso con ingresos extraordinarios como los del litio, dejará las finanzas públicas tan deterioradas".



Fuente: Emol.com

​