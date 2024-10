​En el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, la Fundación Derechos Mayores hace un llamado urgente a gobiernos y organizaciones a nivel regional, nacional e internacional para reconocer y abordar el profundo cambio demográfico que está transformando a nuestras sociedades. El envejecimiento poblacional es un fenómeno global que demanda políticas públicas nuevas y adaptadas, que garanticen el bienestar y los derechos de las personas mayores en todas las etapas de su vida.



Como miembro activo del Grupo de Composición Abierta sobre Envejecimiento de las Naciones Unidas, la Fundación Derechos Mayores participó en el más reciente encuentro en Nueva York. Entre las principales conclusiones, se destacó la necesidad crítica de crear una Carta de Derechos Humanos para las Personas Mayores, que proteja sus derechos y asegure una calidad de vida digna y plena, no solo en los últimos años de vida, sino a lo largo del curso de vida de cada persona.



Michel Toledo Ortiz, presidente de la Fundación, enfatizó en su declaración:

"Los problemas de la vejez son problemas de todos. Nuestra sociedad ya está envejecida y, lamentablemente, estamos llegando tarde con las medidas de prevención y de abordaje. Las decisiones que tomemos hoy impactarán a cada persona, en todas las etapas de su vida, y es imperativo que actuemos ya."



Desafíos Claves y Llamado a la Acción

El envejecimiento poblacional plantea una serie de desafíos que deben ser abordados con urgencia a través de políticas públicas innovadoras y efectivas. Uno de los mayores problemas identificados es el aislamiento social de las personas mayores, que se ha intensificado con la urbanización y la ruptura de las redes comunitarias tradicionales. Este fenómeno no solo afecta el bienestar emocional, sino que también agrava otros problemas de salud física y mental.



Otro desafío urgente es promover la inclusión social de las personas mayores en todos los espacios de la vida pública. Desde la participación en actividades cívicas hasta la revalorización de su rol en la economía y la cultura, es crucial que nuestras sociedades reconozcan el potencial y el aporte de las personas mayores. Las políticas públicas deben dejar de ver a la vejez solo como una fase de dependencia, y en su lugar, deben crear condiciones que fomenten la participación activa y el liderazgo de este grupo etario.



Michel Toledo Ortiz, afirmó:

"El envejecimiento de la población es un fenómeno global que requiere una acción concertada. Las personas mayores, quienes han contribuido de manera significativa a nuestras sociedades, no pueden seguir siendo postergadas. Debemos garantizar que tengan acceso a una vida digna y plena en todas sus dimensiones".



Acción Local con Impacto Global

Desde su sede en Magallanes, la Fundación Derechos Mayores está comprometida con impulsar soluciones descentralizadas y locales que respondan a las realidades específicas de las personas mayores en cada región. El desarrollo de políticas públicas en el ámbito regional es fundamental para lograr avances que realmente mejoren la calidad de vida de las personas mayores.



Toledo indica:

"Necesitamos politicas de envejecimiento que respondan a las realidades de cada contexto local. No se trata de soluciones únicas para todos, sino de adaptaciones específicas que consideren las particularidades culturales, económicas y geográficas."



Compromiso Internacional y Futuro

La Fundación Derechos Mayores sigue trabajando en la promoción de un marco global para la protección de los derechos humanos de las personas mayores, un esfuerzo que ya ha rendido frutos en la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en distintos países del Continente, y que esperamos ver replicado a nivel global.



Finalmente, hacemos un llamado a todos los gobiernos y actores clave, tanto regionales como internacionales, a priorizar el envejecimiento en sus agendas políticas y a comprometerse con la creación de un futuro más inclusivo, justo y digno para todas las personas, en todas las etapas de la vida.



Toledo concluye:

"El envejecimiento poblacional ya es una realidad que no puede ser ignorada. La única respuesta posible es un instrumento global, basado en los derechos humanos, que guíe a los estados y con ello se garantice una vida digna para todas las personas a lo largo de su vida."