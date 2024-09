INTERNOS DE PUNTA ARENAS DESTACAN APORTE DE CURSO SENCE DE PASTELERÍA CON MIRAS A SU FUTURA REINSERCIÓN

​Convertidos en verdaderos expertos en pastelería finalizaron 10 internos del Complejo Penitenciario de Punta Arenas, en el marco de una capacitación del Programa Becas Laborales con el curso Operaciones Básicas de Pastelería, iniciativa impulsada por los ministerios de Justicia y DD.HH. y del Trabajo y Previsión Social. Esta iniciativa fue ejecutada por Gendarmería y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), con el objetivo de entregar herramientas para la inserción laboral de personas privadas de libertad, contribuyendo de paso en disminuir la reincidencia.



La certificación del curso se desarrolló este martes en el Centro de Educación y Trabajo, CET Semi Abierto, y contó con la presencia de la Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat Alvarado, el Director Regional (S) del Sence, Roberto Vargas Molina, y el Director Regional (S) de Gendarmería, teniente coronel Carlos Ortiz Sánchez. En la oportunidad, se valoraron los alcances de esta iniciativa, que estuvo a cargo de la Pontificia Universidad Católica como organismo técnico ejecutor, con una inversión total de 12.760.000 pesos y un plan formativo de 162 horas, que incorporó además el subsidio de herramientas.



La Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat Alvarado, resaltó el esfuerzo desde el gobierno del Presidente Gabriel Boric por mejorar el trabajo colaborativo con distintas instituciones por la reinserción. Como muestra de ello, destacó esta colaboración desarrollada con Sence en capacitaciones hacia la población penal, pero también buscarán este año afianzar el compromiso del mundo privado, que se requiere para reinsertar efectivamente: "esto es, aportando desde distintos sectores y distintos ámbitos a personas privadas de libertad, a través de una efectiva colocación laboral y certificación de competencias, finalmente trabajar por la reinserción es también contribuir a la seguridad de Magallanes".



A su vez, Roberto Vargas Molina Vargas, Director Regional (S) del Sence, felicitó a cada uno de los estudiantes por asumir un desafío y terminarlo con esta certificación, destacando como prioridad de su servicio “llegar con nuestra capacitación a toda la población que tiene el país, dentro de la cual se encuentran las y los usuarios de Gendarmería, con el desafío que se capaciten de manera permanente y que la gente se capacite para acceder a un trabajo, como en este caso”. Todo ello, en un trabajo coordinado, brindándoles herramientas para que busquen mejorar sus competencias laborales, con la finalidad que tengan una mayor probabilidad para insertarse en el mercado laboral de la región.



El teniente coronel Carlos Ortiz Sánchez, Director Regional (S) de Gendarmería, destacó que “estas personas están acá, porque han pasado diversos procesos dentro de la población penal, y llegaron a este CET Semi Abierto donde ellos también tienen trabajos. Aquí se les enseña, tienen oficios y trabajan en diversos materiales, donde ellos pueden adquirir conocimientos para también desarrollarse en libertad y puedan materializar sus sueños ocupando estas herramientas el día de mañana”.



Entre los beneficiarios de la capacitación, V.C.V. valoró el poder mejorar sus competencias para que se les facilite su reinserción en el campo laboral, ya que las empresas buscan siempre a personas capacitadas: “No sólo tener un cartel colgado, sino que este conocimiento aplicarlo como sabiduría en la práctica”. Asimismo, agradeció a Gendarmería y a la Universidad Católica por el apoyo y la beca otorgada, al brindarles la capacidad para emprender.



Por su parte, R.I.I. resaltó la participación privilegiada y prolongada que tuvieron a través de este curso, con clases a lo largo de casi tres meses y un aporte directo a su persona, “porque yo no sabía cocinar y ahora, por ejemplo, sé cocinar muchas cosas y acorde a todas las recetas que aprendimos”. De ahí que calificó este aprendizaje como “algo importante en mi vida”, al abrirles posibilidades para poder concretar un ingreso a futuro.



Finalmente, la docente Marlene Cárcamo, quien estuvo a cargo de la capacitación, destacó el excelente nivel de aprendizaje logrado, siendo aquí fundamental que estas personas puedan salir a un mercado laboral que les abra oportunidades concretas: “si tú les pones trabajos y metas, ellos lo logran y lo hacen, es cosa de darles las oportunidades y no quedarnos solamente en la herramienta de capacitación, busquémosles un trabajo, porqué no darles una segunda oportunidad”.