JOSÉ SOTO PASEK, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN GREMIAL SUBANTÁRTICA, LLAMA A LOS MAGALLÁNICOS A REDESCUBRIR PUERTO WILLIAMS

Esta mañana, José Soto Pasek, Presidente de la Asociación Gremial Subantártica, compartió su visión sobre el futuro del turismo en Puerto Williams durante una entrevista en el programa "Buenos días región", transmitido por Polar Comunicaciones y conducido por Cristofher C. Cortéz. Soto Pasek abordó temas clave relacionados con el desarrollo turístico y la preservación del entorno en la ciudad más austral del mundo.Durante la conversación, Soto Pasek resaltó la importancia de un crecimiento turístico responsable que respete y preserve el territorio único de Puerto Williams. También subrayó las potencialidades que ofrece la zona, no solo en términos de turismo, sino también en comercio, dado su atractivo para visitantes de todo el mundo. El presidente de la Asociación Gremial Subantártica señaló que, aunque Puerto Williams ha sido tradicionalmente un destino preferido por turistas extranjeros, el número de visitantes nacionales ha aumentado significativamente desde la pandemia. Sin embargo, hizo un llamado a los magallánicos, instándolos a conocer mejor los puntos de interés turístico de la región. Uno de los anuncios más destacados de la entrevista fue la planificación de la primera "Fiesta más austral de la cerveza y la centolla". Este esfuerzo es parte de una estrategia más amplia para posicionar a Puerto Williams no solo como un destino turístico de interés internacional, sino también como un lugar que los chilenos, especialmente los magallánicos, deben redescubrir.

Puedes ver la entrevista aquí:



​



​