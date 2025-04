¿LECCIONES DESDE MAGALLANES O UNA CÁTEDRA DE CINISMO INSTITUCIONAL?

​Con estupor y no sin una cuota de sarcasmo, hemos leído las recientes declaraciones del Director de Educación Pública, Rodrigo Egaña, quien desde su cómoda oficina en Santiago se atreve a hablar de “diálogo firme y respetuoso” como vía para destrabar el conflicto Docente en Magallanes. Nos preguntamos con legítima inquietud: ¿A qué Magallanes se refiere? ¿Visitó alguna vez nuestra Región durante el conflicto? ¿O simplemente redactó su declaración con la pluma de la desinformación?



El Sr. Egaña nos habla de “reconstruir confianzas” mientras su Dirección nos amenaza qué si no volvemos el 07 de abril, no pagará los sueldos correspondientes a los días movilizados, vulnerando derechos laborales básicos y enviando un mensaje claro: castigo al que alza la voz. Llamamos a esto amedrentamiento institucional disfrazado de responsabilidad colectiva.



Afirma también que el derecho a la Educación no se puede suspender. Pero convenientemente olvida que ese derecho también se vulnera cuando se precariza al Docente, cuando se ignoran las legítimas demandas salariales, cuando se les presiona con amenazas en vez de acoger sus denuncias y necesidades.



¿Y qué decir de la “transformación del sistema público” que tanto celebra? Si esta transformación significa seguir perpetuando la inequidad y centralismo, a costa de quienes sostienen con vocación el sistema en sus hombros, pues entonces estamos frente a una operación de maquillaje y no a una reforma real.



Magallanes no fue escuchado. Durante los días más críticos de la movilización, existieron mesa de trabajo con la DEP con personas que no tenían poder de decisión, solo personas con discursos aprendidos y mandatados por usted señor Egaña. No hubo acercamiento real, no hubo diálogo con propuestas claras a nuestras demandas. Lo que sí hubo fue silencio a no escuchar a los Profesores de Magallanes, amenazas de descuentos, y solo se hablaba de propuestas que por ley ustedes deben cumplir. Una vergüenza y anuncian con aplausos prematuros por un supuesto “retorno a la normalidad”.



Lo normal para ustedes, Sr. Egaña, es silenciar el conflicto. Para nosotros, lo normal es exigir lo justo.



En nombre de los 1.400 a.p.p de Profesoras y Profesores que durante más de un mes sostuvimos esta lucha con dignidad, pese a la persecución y a la indiferencia de su Dirección, le decimos: las verdaderas lecciones desde Magallanes no se escriben desde Santiago ni se publican en El Mercurio. Se construyen en el aula, en la calle y en la memoria colectiva de una Región que no olvida quién estuvo del lado de los Profesores… y quién se escondió tras un discurso políticamente correcto.



Durante todo el año 2024, esperamos el pronunciamiento con respecto a la realidad de los Profesoras y Profesores de parte de la DEP con soluciones efectivas. NUNCA ESTUVIERON.



Seguiremos luchando. Porque mientras ustedes maquillan la realidad, nosotros la vivimos.



DIRECTORIO REGIONAL MAGALLANES, COLEGIO PROFESORAS Y PROFESORES A.G.



Punta Arenas, Abril 07 de 2025.