MADRE DENUNCIA EL CONSTANTE BULLYING QUE VIVEN SUS HIJOS Y ELLA EN PUNTA ARENAS: "PUEDEN QUEMARME LA CASA"

Una madre de Punta Arenas dio a conocer el grave caso de bullying que afectó a su familia, principalmente a su hijo de 14 años, quien sufrió hostigamiento por parte de sus compañeros, los que después, a pesar de que lo cambió de colegio, siguieron por redes sociales y también resultaron afectadas ella y su hija, una menor de 7 años.



La mujer contó al diario El Pingüino que los problemas iniciaron cuando su hijo tuvo un incidente con una compañera de curso el año pasado.



"El primer año en ese colegio, en quinto año no tuvo amigos en todo el año, tuvo rendimiento académico bien bueno, pero en sexto comienza el acoso, recibió una amenaza donde ocho niños lo amenazaron y encerraron en el patio para golpearlo", partió contando la madre del menor afectado a dicho medio.



La madre del adolescente señaló que los hechos ocurrieron en la Escuela Pedro Pablo Lemaitre. Cuando los episodios de bullying quedaron al descubierto, dijo que el centro de padres sacó un comunicado para abordar la situación. Eso sí, la madre del joven quería que le ofrecieran disculpas públicas, pero afirmó que "ellos se negaron, y me dijeron que era mi culpa, porque yo no lo medicaba".



Debido al constante acoso, el menor intentó quitarse la vida el 2 de mayo de este año.



Hostigamiento continuó por redes sociales



A pesar de que la madre cambió a su hijo de colegio, el acoso continuó por redes sociales, pero también fueron víctimas ella y su hija de 7 años.



"Después de que pasó el cambio de colegio, había cesado el bullying (...) después del horario de colegio lo acosaban por redes sociales. Hace un mes estos mismos chicos comienzan a acosarme a mí, haciendo grafitis, poniendo mis cuentas y cosas de connotación sexual", contó la mujer.



Además, la madre relató que a su hijo lo culparon de matar animales y que también se hizo una funa contra su hija de 7 años. A pesar del hostigamiento, y tras la denuncia que puso a la PDI, contó que en la institución policial "me dijeron que no podían hacer nada, porque eran menores de edad y no había amenazas".



PDI tomó denuncia por amenaza de muerte



Debido a que el hostigamiento continuó, la madre realizó otra denuncia en la PDI, dado que empezó a recibir amenazas de muerte.



"Está la denuncia en la PDI, del domingo 4 de agosto, al menos esta vez me tomaron la denuncia, porque había amenazas de muerte, pero me dijeron que tenía la posibilidad de que se investigue en diez días, o si no en más de seis meses, y yo les decía que necesitaba una solución ahora, porque pueden quemarme la casa o hacerle algo a mi hijo, o él se haga algo", señaló.



Sobre el menor de 14 años, contó que se encuentra recibiendo ayuda psicológica. Además, también apuntó contra los padres de los menores, afirmando que "lo más terrible de todo es que los papás avalan. Yo no he mencionado a ningún niño, porque son menores de edad, sin embargo, hubo un padre que me amenazó".

​



Fuente: meganoticias.cl