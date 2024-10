MOP INVITA A CELEBRAR EL DÍA REGIONAL DE LOS PATRIMONIOS Y A VISITAR EX CÁRCEL DONDE SE CONSTRUIRÁ ARCHIVO Y BIBLIOTECA

​Este fin de semana se celebrará el Día Regional de los Patrimonios en Magallanes, y la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas presentará en la ex cárcel, ubicada en calle Waldo Seguel 607, el proyecto de Habilitación y Construcción del Archivo y Biblioteca Regional que se construirá en la infraestructura.



El Seremi de Obras Públicas José Luis Hernández y el Director Regional de Arquitectura Jorge Cortes, invitan a toda la comunidad a participar y a celebrar nuestro patrimonio en esta instancia, la cual estará abierta el sábado 19 de octubre y el domingo 20 de octubre entre las 14:00 y las 18:00 horas.



Este emblemático proyecto contempla la restauración del total de los 2.120 m2 de la ex Penitenciaría Local de Magallanes, edificio de 1899, y el ex Juzgado de Letras, de 1906. Ambas estructuras están actualmente protegidas como monumentos nacionales.



La Biblioteca y Archivo Regional de Magallanes tendrá una superficie de 4.945 m2. y contempla salas de exposiciones, auditorio y las dependencias de la biblioteca regional, además de oficinas administrativas, laboratorios y depósitos para el archivo regional.