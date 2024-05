MUNICIPIO REALIZARÁ PAGO DE REAJUSTE A PROFESORES

​Tras esperar cinco meses por la respuesta de los oficios para esclarecer el pago del reajuste a los profesores, la Municipalidad de Punta Arenas realizará el depósito del 4,3% correspondiente a las liquidaciones del mes de diciembre.



Esto para dar respuesta a la indicación entregada hace algunos días por la Subsecretaría de Educación, la cual obliga al municipio a efectuar el pago.



"Lo hemos analizado jurídicamente y vamos a pagar este reajuste a los trabajadores que corresponde a los sueldos líquidos, ya que la previsión iba incorporada con este reajuste. En paralelo, vamos a consultar a Contraloría respecto de la fórmula que hay para recuperar el dinero, ya que era primera vez que el Estado se queda con el dinero y no lo traspasa", dijo el alcalde de Punta Arenas.



Además, agregó que "vamos a hacer el esfuerzo y durante las próximas horas vamos a informar la fórmula, porque tampoco está detallada, ya que en la práctica va a tener que pagar la Corporación que no tiene ningún vínculo laboral con los trabajadores, entonces es un elemento que tenemos que también resguardar para que este acto jurídico se haga sin ningún tipo de observación".



Al finalizar, Radonich indicó que "nos ha llamado la atención esta gran demora, de aparecer con un tema que nunca había sido tratado en las múltiples conversaciones y oficios, pero nuevamente como municipalidad estamos respondiendo y vamos a pagar nosotros", asimismo señaló que "vamos a ir a la contraloría para que nos indiquen como podemos recuperar ese dinero que lo debe pagar el gobierno y que lamentablemente producto del traspaso no lo hizo".





En tanto, la directora jurídica del municipio, Claudia Casas, recalcó que "estos fondos si fueron considerados presupuestariamente por parte del ministerio, ya que todos los años en el mes de enero se traspasa la subvención y además se traspasa lo que corresponde al porcentaje de reajuste del mes de diciembre, tanto de los profesores como los asistentes de la educación, por lo tanto, consideramos que existiendo estos montos disponibles en el Slep en este momento, los cuales se encuentran inmovilizados porque no pueden ellos pagarlos, es justo que el municipio reciba después este reembolso".



​



​