NOBELES AUSTRALES VA ESTAR PRESENTE EN AQUA SUR TECH 2025

Entre el miércoles 26 y el jueves 27, se va realizar Aqua Sur Tech en el evento màs importante de innovaciòn y tecnología que une a distintos actores de la industria Salmonera como del hidrógeno

Nobeles Australes, va estar presentes con el proyecto "Lord Antartic" prototipo de embarcaciòn que utiliza hidrógeno verde. El Lord Antartic, quiere ser una innovaciòn para la industria naval y buscando no contaminar.

El programa hydrogenios, busca acercar la ciencia, la tecnología e innovación a los jóvenes. Yuliana y Pablo son estudiantes del Liceo Industrial, quienes no solo van presentar su prototipo de embarcación verde, si no parte de su trabajo de rescate patrimonial Chilote, que trabajaron con don Sergio Flores, cultor chilote de las embarcaciones de ribera.

El profesor co fundador de Nobeles Javier Garay , el día jueves 27 va ser parte del panel Innovation with Green Hydrogen in Magallanes.





