PATAGONIA RUNNING FESTIVAL 2025 REUNIRÁ A 400 CORREDORES EN TORRES DEL PAINE

​Este sábado 3 de mayo, el Parque Nacional Torres del Paine será escenario de la nueva edición del Patagonia Running Festival (PRF 2025), una competencia que reunirá a más de 400 atletas provenientes de 16 países, consolidándose como uno de los eventos deportivos más relevantes del calendario nacional.



Organizado por la productora regional The Massif, este encuentro deportivo marca el cierre de temporada con una gran convocatoria internacional, y un despliegue técnico, ambiental y logístico acorde a los altos estándares exigidos por el entorno natural protegido donde se desarrolla.



"Invitamos a toda la comunidad a ser parte de esta gran fiesta del running, que no solo promueve la vida activa y saludable, sino que también contribuye directamente al dinamismo turístico de la zona", señaló Sebastián Arancibia C., Director de The Massif.



La competencia contempla cinco categorías: 5K, 11K, 21K, 42K y 50K, con salidas desde diversos puntos del parque y meta final en Hotel Río Serrano + Spa.



Entre las 09:00 y las 15:00 horas, se realizará un control especial del tránsito vehicular en los caminos comprendidos entre el sector de Laguna Amarga y Villa Serrano, con apoyo de Carabineros de Chile, CONAF y personal logístico de la organización. Se solicita a la comunidad programar traslados y respetar medidas de seguridad.



Por normativa ambiental, los corredores no podrán ingresar al parque en vehículos particulares.

La organización dispondrá de buses oficiales desde Puerto Natales y Villa Serrano. Acompañantes no podrán acceder a las partidas ni utilizar los buses de competencia.



El evento contará con cobertura médica, puntos de hidratación, control ambiental con normativa Leave No Trace, y medidas de seguridad en cada tramo.



Entre los atletas que animarán esta edición destacan Luis Lobos, Sofía Cofré y Jaime Zuluaga Duque.



Leonidas Hernández, Director de Carrera, valoró el esfuerzo conjunto para garantizar una experiencia segura y de alto nivel técnico.



La transmisión en vivo estará a cargo del locutor regional Óscar España y la profesora y atleta Daniela Lucero.



Más información en www.patagoniarunningfestival.com