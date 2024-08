PATRICIO DÍAZ Y BLAHIENCO VRSALOVIC PROMUEVEN CLÍNICA HIP HOP EN "BUENOS DÍAS REGIÓN"

Esta mañana, en el programa "Buenos días región" de Polar Comunicaciones, conducido por Cristofher C. Cortéz, los bailarines Patricio Díaz y Blahienco Vrsalovic, ambos integrantes del equipo de Clínica Hip Hop, conversaron sobre la organización y sus actividades. Clínica Hip Hop es una entidad dedicada a aficionados de la danza en diversos estilos como Street Jazz, Reggaetón y House. Durante la entrevista, invitaron a la ciudadanía a participar en "Groove Lab Agosto", un evento formativo exclusivo para nuevos talentos que abarca estilos como Street Jazz, Reggaetón y House. Atención a todos los amantes de la danza: las clases se impartirán los sábados de 10:00 a 11:30 AM y los domingos de 10:30 a 12:00 PM. No importa tu nivel, Clínica Hip Hop está dedicada a ayudarte a crecer y asegurar que cada participante tenga el nivel adecuado. Las inscripciones están abiertas y se pueden realizar enviando un mensaje privado a @clinicahiphop en redes sociales.

Puedes ver la entrevista aquí: