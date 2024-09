PRESENCIA DE CABALLOS EN LA CIUDAD

Es alarmante la presencia constante de caballos sueltos en plena ciudad de Punta Arenas, una situación que pone en riesgo la seguridad de los vecinos y la integridad de los espacios públicos. Ver a estos animales deambulando por avenidas, parques y calles ya no es una novedad, sino una problemática cotidiana que parece haber sido naturalizada. No solo hemos sido testigos de accidentes vehiculares provocados por su presencia inesperada, sino que además es común observar cómo destruyen áreas verdes, comiendo pastos y flores de jardines vecinales.

Es inconcebible que en pleno siglo XXI no existan medidas efectivas para enfrentar este problema recurrente, que afecta la calidad de vida de quienes habitamos esta ciudad. Nos preguntamos por qué las autoridades no logran resolver un asunto que atenta contra el bienestar de la comunidad y la imagen urbana. Urge implementar acciones concretas y responsables que aseguren el resguardo tanto de los vecinos como de los propios animales, quienes no merecen vagar desprotegidos por nuestras calles.

