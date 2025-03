PROYECTO FONDECYT INICIACIÓN SOBRE EDUCACIÓN Y SORDOS CONCLUYE SU TERCERA ETAPA ABARCANDO DESDE BÍO BÍO HASTA MAGALLANES

El proyecto se ha desarrollado en tres etapas que incluyen las regiones de Bío Bío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, vinculando a la educación de sordos y a los procesos de inclusión educativa.

La iniciativa tiene como propósito caracterizar las experiencias educativas individuales y los elementos comunes de personas sordas para la construcción de una propuesta de educación inclusiva para niños, niñas y jóvenes de esta comunidad.

Karina Muñoz, Investigadora responsable del proyecto explicó que “este es el tercer año que ya implica ir analizando resultados. Por una parte, es enriquecedor, en términos de todo lo que no sabemos sobre las estrategias que utilizan las personas sordas, esto es muy lo positivo. Pero también nos hemos encontrado con la parte negativa, en el caso de la investigación tratamos con el educador sordo, y nos ha manifestado que no logran traspasar ese conocimiento o las necesidades que ese estudiante tiene, porque no hay un servicio de interpretación en la escuela. Entonces no tiene como participar de los procesos, antes teníamos una persona sorda, un niño, niña, joven y ahora tenemos dos y eso es una gran barrera”, señaló.

En términos de resultados, el proyecto busca levantar una propuesta de modelo educativo para estos espacios que son diferentes en el sur del país. “Aquí es diferente porque están en espacios de educación regular, el proyecto se comprometió a eso, estamos viendo varias cosas para levantar la propuesta, pero también hay un tema con la formación inicial docente de la que somos parte; estos educadores sordos han planteado, y ha sido muy enriquecedor, que ellos trabajan muy a la par con la educadora diferencial del área, que va a hacer este complemento de trabajo colaborativo, entonces me dicen los educadores que van a enseñarles lengua de señas y cultura a las y los estudiantes sordos y que no tienen tiempo de enseñarle lengua de señas a la profesora diferencial, ella tiene que contar con las herramientas y me parece muy válido”, comento Muñoz.

Por su parte, Roberto Muñoz, parte del equipo de trabajo, comentó que “este es un proyecto en el que están participando co-educadores sordos y profesores sordos. Junto a Karina y Javiera hemos viajado por diferentes lugares y hemos realizado entrevistas a estos profesionales que también nos han compartido fotografías de las estrategias y actividades que realizan con los estudiantes sordos y relevan la cultura e identidad sorda. Ha sido muy enriquecedor para nosotros y seguro los resultados van a contribuir a la educación de las y los estudiantes sordos”, puntualizó.

