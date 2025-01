EN PUERTO WILLIAMS ESTÁN LOS RECICLADORES DE BASE CERTIFICADOS MÁS AUSTRALES DEL MUNDO

​Iniciamos este 2025 con un gran hito para la región de Magallanes, relacionado con la certificación de competencias laborales de diferentes trabajadores, estudiantes, profesionales y técnicos de la zona. Esto es: Ocho recicladores de base de Puerto Williams, capital provincial Antártica, se han convertido oficialmente en los más australes del mundo en obtener su certificación.



Este hecho inédito fue posible gracias a un trabajo colaborativo entre ChileValora; la empresa CCU, que financió el proceso de certificación; y Fundación Emplea, encargada de capacitar previamente a los participantes para que estuviesen preparados para enfrentar su proceso de evaluación de competencias con éxito. Cabe destacar también la gestión de la Municipalidad de Cabo de Hornos, que otorga trabajo a estas trabajadoras y trabajadores.



En palabras de la Seremi del Trabajo, Doris Sandoval Miranda, el orgullo y emoción por estos logros se refleja en su declaración: “Creo que estamos viviendo un ciclo muy importante de avances y de oportunidades, de espacios que se han abierto para oficios y labores que antes no contaban con ningún tipo de reconocimiento, más que el de la comunidad donde se desempeñaban. Hoy ya contamos con ocho nuevos recicladores de base, gestores de residuos certificados, que no sólo hacen un trabajo fundamental para el planeta, sino que están abriendo puertas a que otras y otros detrás de ellos puedan contar también con esta posibilidad en el futuro. No damos más de orgullos y de felicidad por este tremendo avance, de la mano de ChileValora y de nuestro ministerio del Trabajo”, expresó la autoridad.



Refrendando estas palabras, la coordinadora regional de ChileValora, Marilyn Cárdenas, señaló que: “Estamos muy orgullosos del trabajo que están realizando en el municipio de cabo de hornos con respecto a la segregación de residuos. Para ChileValora es de vital importancia potenciar y apoyar este tipo de procesos y que finalmente se puedan formalizar mediante una certificación de recicladores de base. Agradecer a CCU que nos apoyó en capacitar a los trabajadores y finalmente financió los procesos de certificación. Recicladores de base más austral del mundo”, expuso.



“La misión de Fundación Emplea es impulsar trayectorias laborales, por lo que haber apoyado a este grupo de personas, que se encuentran al fin del mundo, con los conocimientos y el acompañamiento necesario para obtener un certificado que les le permitirá impulsar su trabajo y acceder a mejores oportunidades laborales nos enorgullece y nos demuestra que hay muchas personas en Chile que sólo están esperando una oportunidad para demostrar todo lo que son capaces”, expresó Jorge Gaju, Director Ejecutivo de Fundación Emplea.



Isabo Arce Montoya, es una de las funcionarias del equipo de reciclaje de la Municipalidad de Cabo de Hornos, quien obtuvo, orgullosa, esta certificación, expresó que “formar parte de este proceso ha sido una experiencia enriquecedora. Como equipo, nos ha permitido obtener una certificación que respalda el trabajo que realizamos día a día y demostramos las competencias que hemos desarrollado en este ámbito. Esta certificación como recicladores de base no solo valida nuestro trabajo, también forma parte del crecimiento profesional para seguir contribuyendo al cuidado del medio ambiente”.



Por su parte, el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández Alarcón, declaró que: “Hoy damos un paso significativo hacia nuestro compromiso con la sostenibilidad y la economía circular. La certificación de nuestros funcionarios como recicladores de base no solo eleva el nivel de nuestro proceso de reciclaje, sino que también fortalece nuestra visión de convertir nuestra comuna en un referente nacional en esta materia. Este logro es un merecido reconocimiento al profesionalismo y dedicación de quienes están en la primera línea de esta labor. Por nuestra parte, el compromiso de seguir creciendo en el ámbito de sostenibilidad y economía circular sigue en pie”.



A su vez, José Castro Obreque, asesor de medio ambiente de la Municipalidad de Cabo de Hornos, valoró que “tener recicladores de base certificados marca un antes y un después en nuestro proceso de reciclaje, permitiéndonos alcanzar mayores niveles de eficiencia y mejorar significativamente la calidad de los materiales recuperados y reutilizados en nuestra comuna. Este logro es parte fundamental de nuestro compromiso con la mejora continua en la gestión ambiental, alineándonos con los objetivos de la hoja de ruta para Chile 2040. La certificación de nuestros recicladores no solo representa un hito, sino también un avance clave hacia la construcción de una comuna más sostenible”.



Por parte de CCU, Felipe González, Jefe de Formación comentó que, "como CCU, nos alegra apoyar instancias de capacitación que sean un aporte de valor para la comunidad y su sustentabilidad. El proceso de potenciamiento de recicladores base tiene un alcance a nivel nacional y es primera vez que como Compañía podemos impactar a la región de Magallanes. Esperamos continuar estos proyectos de cara al 2025 y seguir impulsando la empleabilidad".