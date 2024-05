PUNTOS DE CULTURA COMUNITARIA AVANZAN HACIA LA ARTICULACIÓN

​En Río Verde se efectuó este jueves la ceremonia de certificación del programa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Puntos de Cultura Comunitaria (PCC). Seis organizaciones de la región de Magallanes, que forman parte de la iniciativa implementada por el gobierno del presidente Gabriel Boric, recibieron su reconocimiento oficial.



Club Social, Cultural y Folclórico de Río Verde; Comité Cultural Puerto Williams; Sociedad Tolkien Magallanes; Agrupación Folklórica Judicial Esencias de Mi Tierra; Asociación de Investigadores Museo de Historia Natural Río Seco y Espacio Zur Vértice, son las agrupaciones beneficiadas con la iniciativa y que asistieron al acto que contó con la presencia de la alcaldesa anfitriona, Sabina Ballesteros; la Seremi de las Culturas, Carolina Herrera, concejales y comunidad en general.



“Estamos muy contentos y emocionados, porque también hemos visto crecer a las organizaciones comunitarias. Y muy emocionados y orgullosos hoy día de que una de las organizaciones comunitarias, no menor e importante para nuestra comuna, como el Club Social y Folclórico de Río Verde, haya sido nominado como Punto de Cultura. Esto es un hito bastante importante. Es una política pública que va a llevar a potenciar, no solamente el consumo cultural entre nuestros vecinos, sino también el tejido social hoy día en Río Verde”, resaltó la alcaldesa Sabina Ballesteros, cuyo municipio colaboró activamente en la realización de la ceremonia.



Finalizado el acto, las organizaciones se reunieron y efectuaron un conversatorio tras el objetivo de sentar las bases para la implementación de un Plan Regional de Articulación, cuyo fin es sostener en el tiempo el trabajo asociativo y colaborativo en Magallanes.



“Esta instancia no se había generado y tiene el propósito de articular esta red de artistas y de personas que trabajan por el patrimonio cultural y que han adquirido esta categoría de Puntos de Cultura. Este es uno de los programas emblemáticos del gobierno del presidente Gabriel Boric y que tiene por objetivo reconocer el trabajo que realizan estas organizaciones, que son de carácter cultural, artístico y patrimonial, que tienen un arraigo territorial, o sea, que desarrollan un trabajo en las comunidades y las localidades. Por eso hemos decidido, en nuestro afán de descentralizar el acceso a los bienes culturales, realizarlo (el acto de certificación) en la comunidad de Rio Verde”, comentó la Seremi de las Culturas.



Para la productora del espacio Zur Vértice de Punta Arenas, María Fernanda Altamirano esta oportunidad que brinda el programa “es favorable en muchos aspectos. Uno de ellos puede ser, obviamente, la vinculación con otros Puntos de Cultura, con otras organizaciones, otros proyectos, con otros gestores locales. Puede servirnos y nos ha servido, como para articularnos más, a nivel -hasta ahora como semestral- en relación con las actividades que cada uno desarrolla”, precisó.



Mientras que Yasmín Vargas, presidenta del Club Social, Cultural y Folclórico de Río Verde, manifestó su satisfacción por ser parte de PCC. “Estamos muy agradecidos de los Puntos de Cultura, ya que es una iniciativa muy buena para la comunidad, sobre todo, las comunas rurales como nosotros. Este es un punto de encuentro para intercambiar información y también intercambiar ideas”, recalcó.



El programa Puntos de Cultura es una iniciativa que promueve la gestión barrial y la participación ciudadana, tras el propósito de dar sostenibilidad a las prácticas socioculturales que surgen y habitan en los territorios. Reconoce y valora el trabajo que han desarrollado, por muchos años, agrupaciones culturales de base. Formar parte de él, habilita a las organizaciones para que puedan optar a beneficios en el ámbito de la capacitación y el financiamiento de sus planes de gestión.



Las organizaciones registradas en el programa Puntos de Cultura Comunitaria recibieron para la gestión del presente año un apoyo financiero de cincuenta y tres millones doscientos ochenta y seis mil ciento cuarenta pesos ($ 53.286.140).